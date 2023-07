Pijan napadel smetarja in ga huje poškodoval

V soboto malo po 15. uri je 44-letni moški najprej verbalno, potem pa še fizično napadel 52-letnega zaposlenega v komunali, nato pa pobegnil. Napadalca so ustavili ostali zaposleni.

Popoldne so napadalca prejeli in ugotovili, da je bil pod vplivom alkohola, saj so mu namerili 1,30 promila. Moškega so zadržali na opazovanju do streznitve, poroča Index.si.

Na napad se je ostro odzval zagrebški župan Tomilav Tomašević, ki je po telefonu že govoril z delavcem in njegovo družino. Izrazil jim je podporo in ponudil pomoč.

"Ostro obsojam napad na delavca Čistoče, ki je korektno opravljal svoje dolžnosti. Napad je popolnoma nesprejemljiv in zanj ni nobenega opravičila. Za storilca pričakujem najstrožjo kazen, saj ne sme ostati nekaznovan," je zapisal župan.