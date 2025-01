Pijani policist izpustil 13 osumljencev, da bi v novo leto vstopili s prostosti

Po tem, ko je na silvestrski večer na prostost izpustil več osumljencev, nato pa s policijske postaje pobegnil tudi sam, so v Zambiji aretirali detektivskega inšpektorja Titusa Phirija .

13 pridržanih, ki jih je policist izpustil, da so lahko praznično pričakali novo leto, je obtoženih različnih kaznivih dejanj, kot so napadi, ropi in vlomi. Kot poroča BBC, je trinajsterica še vedno na begu.

Tiskovni predstavnik policije Rae Hamoonga je povedal, da je Phiri "v pijanem stanju policistki Sarah Banda nasilno odvzel ključe celic". "Pozneje je inšpektor odklenil tako moško kot žensko celico in osumljencem dejal, da lahko v novo leto vstopijo na prostosti," je dodal. V obeh celicah je bilo sicer takrat 15 pridržanih, a dve osebi policijske postaje nista zapustili.

"Vsakič, ko si skušam predstavljati potek tega dogodka, se nasmejim. Komično! A nato se spomnim na incident iz leta 1997," je na spletu zapisal odvetnik Dickson Jere.

Na silvestrovo leta 1997 je danes že pokojni, kontroverzni sodnik višjega sodišča Kabazo Chanda odredil izpustitev 53 osumljencev, med katerimi so bili tudi takšni, ki jih je policija označila za nevarne. Sodnika je namreč motilo, da so bili osumljenci aretirani že leta 1992, a se pet let po aretaciji še vedno niso pojavili na sodišču. "Pravica odložena, je pravica odrečena," je takrat dejal.