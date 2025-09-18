Pijan potnik na letu iz Zagreba v Pariz nadlegoval stevardeso in potnice

Drama se je odvijala 14. avgusta na letalu družbe Croatia Airlines, ki je letelo iz hrvaške v francosko prestolnico. Po besedah slovenskega potnika, je bil na krovu močno pijan hrvaški državljan. "Na letalu je imel družino, ženo in dva otroka, bilo je grozno. Bil je pijan kot mavra. Njegova žena ni bila presenečena, ni rekla ničesar, celoten let je samo gledala v tla, sedela pa je v zadnjem delu letala," je dogodek orisal za Net.hr.

Preden so se vkrcali na let, niso opazili, da je bil moški pijan. Na letalu pa je pijani potnik kmalu poskrbel, da so se ostali potniki počutili neprijetno. "Takoj, ko smo prišli na letalo, je sedel na naših sedežih. Bil je poleg moje žene. Takoj jo je začel božati po glavi in ramenu in ji s prsti šel čez lase. Rekel sem: 'Kaj se dogaja, ti ne sediš tukaj, umakni se!' In on je vstal ter odšel," se spominja.

"Dotikal se je veliko deklet. Dve dekleti sta sedeli, ob njima pa je bil prazen sedež. Usedel se je poleg njiju. Dotikal se ju je, ju božal, vse živo je počel z njima. Glavno stevardeso je prijemal za zadnjico. Prav tako sosednje dekle, ki je bila Slovenka. Bilo je res grozno," pravi.