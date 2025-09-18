Pijan potnik na letu iz Zagreba v Pariz nadlegoval stevardeso in potnice

Drama se je odvijala 14. avgusta na letalu družbe Croatia Airlines, ki je letelo iz hrvaške v francosko prestolnico. Po besedah slovenskega potnika, je bil na krovu močno pijan hrvaški državljan. "Na letalu je imel družino, ženo in dva otroka, bilo je grozno. Bil je pijan kot mavra. Njegova žena ni bila presenečena, ni rekla ničesar, celoten let je samo gledala v tla, sedela pa je v zadnjem delu letala," je dogodek orisal za Net.hr.
Preden so se vkrcali na let, niso opazili, da je bil moški pijan. Na letalu pa je pijani potnik kmalu poskrbel, da so se ostali potniki počutili neprijetno. "Takoj, ko smo prišli na letalo, je sedel na naših sedežih. Bil je poleg moje žene. Takoj jo je začel božati po glavi in ramenu in ji s prsti šel čez lase. Rekel sem: 'Kaj se dogaja, ti ne sediš tukaj, umakni se!' In on je vstal ter odšel," se spominja.
"Dotikal se je veliko deklet. Dve dekleti sta sedeli, ob njima pa je bil prazen sedež. Usedel se je poleg njiju. Dotikal se ju je, ju božal, vse živo je počel z njima. Glavno stevardeso je prijemal za zadnjico. Prav tako sosednje dekle, ki je bila Slovenka. Bilo je res grozno," pravi.
Kot dodaja, je sam sedel blizu srbskega državljana, ki je bil močnejše postaje, s katerim sta sklenila, da če se ne umiri, da bosta pijanega potnika nekako zadržala. "Vendar je nato odšel v prvi razred in se ni več vrnil," je še dejal.
Osebje razmišljalo o zasilnem pristanku
Priča trdi, da je posadka na letalu pijanemu potniku rekla, da bodo morali zasilno pristati v Münchnu, če bo nadaljeval s svojim početjem. "Nato so ga premetsili v prvi razred, ki so ga izpraznili. Tam sta poleg njega bili dve stevardesi, ki sta ga celoten let umirjale, a se je še vedno drl. Mislim, da se je bal, da bomo res pristali v Münchnu, vendar so ga vseeno prijeli v Parizu. Šest policistov ga je odpeljalo," je povedal bralec in dodal, da je bil moški športne postave, star med 45 in 50 let.
Tiskovni predstavnik hrvaške letalske družbe je za Net.hr potrdil, da so na letu iz Zagreba v Pariz zabeležili "nesprejemljivo vedenje potnika, ki je v civilnem zračnem prometu opredeljeno kot 'unruly passenger' (neubogljiv potnik)".
"Posadka letala je zato ravnala v skladu s predpisanim postopkom družbe v primeru nesprejemljivega vedenja potnikov, ki temelji na mednarodnih letalskih standardih na področju varnosti letenja, po varnem pristanku letala na pariškem letališču Charles de Gaulle pa so potnike pridržali pripadniki letališke policiije," je povedal tiskovni predstavnik Croatia Airlines Davor Janušić.
V letalski družbi poudarjajo, da njihova uradna statistika kaže, da v zadnjih letih ni bilo bistvenih odstopanj v pogostosti "neubogljivih potnikov". "Najpogostejši vzroki za neprimerno vedenje potnikov so vpliv opojnih substanc (predvsem alkohola) in neupoštevanje predpisanih pravil obnašanja med letom," je še pojasnil Janušić.
