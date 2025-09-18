Svetli način
Tujina

Pijan potnik na letu iz Zagreba v Pariz nadlegoval stevardeso in potnice

Zagreb, 18. 09. 2025 12.10 | Posodobljeno pred 1 uro

K.H.
6

Po drami, ki se je odvijala na letu iz angleškega Bournemoutha v špansko Girono, ko je moralo letalo zasilno pristati zaradi pijanega potnika, ki je izzval množični pretep, je svojo neprijetno izkušnjo s pijanim potnikom na letu iz Zagreba v Pariz delil tudi slovenski potnik. Kot pravi, je močno pijan Hrvat na letu nadlegoval stevardeso in potnice. Osebje ga je moralo izolirati, ob pristanku v Parizu pa je ponj prišlo šest policistov.

Stevardesa na letalu
Stevardesa na letalu FOTO: Shutterstock

Drama se je odvijala 14. avgusta na letalu družbe Croatia Airlines, ki je letelo iz hrvaške v francosko prestolnico. Po besedah slovenskega potnika, je bil na krovu močno pijan hrvaški državljan. "Na letalu je imel družino, ženo in dva otroka, bilo je grozno. Bil je pijan kot mavra. Njegova žena ni bila presenečena, ni rekla ničesar, celoten let je samo gledala v tla, sedela pa je v zadnjem delu letala," je dogodek orisal za Net.hr.

Preden so se vkrcali na let, niso opazili, da je bil moški pijan. Na letalu pa je pijani potnik kmalu poskrbel, da so se ostali potniki počutili neprijetno. "Takoj, ko smo prišli na letalo, je sedel na naših sedežih. Bil je poleg moje žene. Takoj jo je začel božati po glavi in ramenu in ji s prsti šel čez lase. Rekel sem: 'Kaj se dogaja, ti ne sediš tukaj, umakni se!' In on je vstal ter odšel," se spominja. 

"Dotikal se je veliko deklet. Dve dekleti sta sedeli, ob njima pa je bil prazen sedež. Usedel se je poleg njiju. Dotikal se ju je, ju božal, vse živo je počel z njima. Glavno stevardeso je prijemal za zadnjico. Prav tako sosednje dekle, ki je bila Slovenka. Bilo je res grozno," pravi. 

Let Zagreb - Pariz
Let Zagreb - Pariz FOTO: Bralec

Kot dodaja, je sam sedel blizu srbskega državljana, ki je bil močnejše postaje, s katerim sta sklenila, da če se ne umiri, da bosta pijanega potnika nekako zadržala. "Vendar je nato odšel v prvi razred in se ni več vrnil," je še dejal.

Osebje razmišljalo o zasilnem pristanku

Priča trdi, da je posadka na letalu pijanemu potniku rekla, da bodo morali zasilno pristati v Münchnu, če bo nadaljeval s svojim početjem. "Nato so ga premetsili v prvi razred, ki so ga izpraznili. Tam sta poleg njega bili dve stevardesi, ki sta ga celoten let umirjale, a se je še vedno drl. Mislim, da se je bal, da bomo res pristali v Münchnu, vendar so ga vseeno prijeli v Parizu. Šest policistov ga je odpeljalo," je povedal bralec in dodal, da je bil moški športne postave, star med 45 in 50 let.

Tiskovni predstavnik hrvaške letalske družbe je za Net.hr potrdil, da so na letu iz Zagreba v Pariz zabeležili "nesprejemljivo vedenje potnika, ki je v civilnem zračnem prometu opredeljeno kot 'unruly passenger' (neubogljiv potnik)"

"Posadka letala je zato ravnala v skladu s predpisanim postopkom družbe v primeru nesprejemljivega vedenja potnikov, ki temelji na mednarodnih letalskih standardih na področju varnosti letenja, po varnem pristanku letala na pariškem letališču Charles de Gaulle pa so potnike pridržali pripadniki letališke policiije," je povedal tiskovni predstavnik Croatia Airlines Davor Janušić.

V letalski družbi poudarjajo, da njihova uradna statistika kaže, da v zadnjih letih ni bilo bistvenih odstopanj v pogostosti "neubogljivih potnikov". "Najpogostejši vzroki za neprimerno vedenje potnikov so vpliv opojnih substanc (predvsem alkohola) in neupoštevanje predpisanih pravil obnašanja med letom," je še pojasnil Janušić.

pijan potnik letalo croatia airlines zagreb pariz
Ici
18. 09. 2025 14.09
-2
Zanimivo, da ga med potniki ni bilo junaka, ki bi umiril tega razgrajača. Enkrat na "špic brade" in takoj bi bil v letalu mir. Očitno so bili na letalu samo taki, novodobni fantki, ki hodijo na parade in si z mamico delijo kozmetiko v kopalnici.
ODGOVORI
0 2
NoThreatTank
18. 09. 2025 14.07
+1
skoda da ni prislo šest policistk
ODGOVORI
1 0
Veščec
18. 09. 2025 14.03
+1
Do tekme PSG,se bo že streznu
ODGOVORI
1 0
bohinj je zakon
18. 09. 2025 13.46
-4
Dramo delate. Stjuardesa mu je bila všeč. In to je vse.
ODGOVORI
0 4
Vlahek
18. 09. 2025 13.34
-2
Prvomrrklamirwte alkohol,natomga prodajate ko je pa clovek pod vplivom jempa on kriv hahahahwahahahahhahahaha
ODGOVORI
1 3
