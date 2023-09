Pijan turist zajahal kamnitega leva in naredil za več kot 17.000 evrov škode

Na spletu so se pojavili posnetki irskega turista v Bruslju, ko ta pijan pleza na kamniti kip pred tamkajšnjo borzo. In to le dan po tem, ko so pročelje po več let trajajoči in več kot 90.000 evrov vredni prenovi znova odprli za javnost. Več pozornosti kot sam 'pogumni' podvig pa je vzbudila škoda, ki jo je s plezanjem povzročil.

Kot prikazuje video posnetek, se moški najprej približa visokemu kipu kamnitega leva in golega moškega z baklo. Nato pa začne plezati. Prvi del podviga je bil uspešen – turist se je brez težav povzpel na podstavek in zajahal leva. Potem pa se je zalomilo. Med spustom se je namreč preveč naslonil na roko z baklo, ob tem pa jo odlomil.