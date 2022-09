Pijan Vučić na sejmu: Spil sem že več kot 100 kozarcev, to zame ni nič

Gledalci so lahko na nekaterih srbskih televizijskih programih več kot eno uro v živo spremljali srbskega predsednika Aleksandra Vučića, kako degustira vino. Ta se je pred kamerami, ki so ga spremljale na vsakem koraku, pohvalil, da je spil že več kot 100 kozarcev. "Ljudje so šteli, spil sem več kot 100 kozarcev. To zame ni nič, v soboto pridem spet," je dejal.

V nekem trenutku je do vidno opitega predsednika pristopila njegova predstavnica za stike z mediji Suzana Vasiljević in mu skušala vzeti kozarec, poroča srbski portal Nova.rs. "Naj samo poskusim," je dejala Vasiljevićeva. Kozarec je skušala vrniti na mizo, a ga je Vučić vzel nazaj in nadaljeval s srkanjem vina.