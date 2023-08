Pijana Američana preskočila ovire in prespala kar na Eifflovem stolpu

Varnostniki so v ponedeljek zjutraj na Eifflovem stolpu odkrili dva speča moška. Izkazalo se je, da gre za pijana Američana, ki sta za vstop v to svetovno znamenitost karti kupila v nedeljo, nato pa sta med spuščanjem po stopnicah preskočila ovire, ki sicer onemogočajo prehod na določene dele, ter tam prespala.

Američana so zjutraj našli prav na območju, ki je sicer običajno za javnost zaprto, med drugim in tretjim nadstropjem stolpa, ko so pred odprtjem pariške ikone opravljali obhod. "Zdi se, da sta čez noč obtičala na stolpu, ker sta bila tako močno pijana," so po poročanju Guardiana za francosko tiskovno agencijo povedali pariški tožilci. Pomoč pri njunem reševanju z zaprtega območja so nudili tudi pariški gasilci, Eifflov stolp, ki bi se sicer za obiskovalce moral odpreti ob 9. uri zjutraj, pa se je zaradi pijanih moških odprl približno eno uro pozneje.

"Čeprav sta noč preživela na prepovedanem območju znamenitosti, pa nista predstavljala nobene očitne grožnje," je sporočil operater stolpa Sete. Kljub temu je napovedal, da bo zoper moška podal kazensko ovadbo. Američana so kasneje prepeljali na policijsko postajo v sedmem pariškem okrožju, kjer so ju zaslišali.

Se je pa ta pariška znamenitost v preteklih dneh spopadla s še enim incidentom. V soboto je namreč moral Sete zaradi dveh groženj z bombo evakuirati Eifflov stolp. Tri pariške policijske postaje so medtem v ponedeljek prejele še eno elektronsko sporočilo z grožnjo z bombo na 330-metrskem jeklenem stolpu, a je policija takrat odsvetovala evakuacijo. Kljub temu vse grožnje skrbno preverjajo.