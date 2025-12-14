Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tujina

Pijana moška podrla zapornico in v avtu zaspala na smučišču

Sölden, 14. 12. 2025 15.44 | Posodobljeno pred 35 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
D. S.
Komentarji
1

Dva pijana moška iz Luksemburga in Belgije sta zaspala v svojem avtomobilu na smučišču v avstrijskem Söldnu, potem ko sta podrla cestninsko zapornico.

Avstricjska policija v Söldnu je v zgodnjih jutranjih urah včeraj prejela klic zaradi poškodovane cestninske zapornice na cestninski postaji Rettenbach/Tiefenbachferner.

Nedaleč od cestninske postaje so policisti odkrili storilca, 38-letnega Luksemburčana in 40-letnega Belgijca, ki sta spala v svojem avtomobilu v bližini ledeniškega smučišča.

Moška sta pojasnila, da so bile "njune sanje" prespati kar na gori in tam začeti smučarski dan.

Oba sta bila ob pregledu še vedno pod vplivom alkohola. 38-letnemu Luksemburžanu, ki je vozil, so zasegli vozniško dovoljenje. 

Moška sta se zbudila v avtu na smučišču
Moška sta se zbudila v avtu na smučišču FOTO: Profimedia


cestnina zapornica avto smučišče pijana voznika
Naslednji članek

Šest mirovnikov ZN ubitih v napadu z dronom v Sudanu

Naslednji članek

Primer Nepalca z gobavostjo na Hrvaškem sprožil zdravstvene ukrepe

SORODNI ČLANKI

V obnovo Kanina bi vložili 45 milijonov, a skrbijo jih počasni postopki

Kdo bo prenovil Kanin? Občina prejela dve ponudbi

Reševanje Kanina: 'Čas bo kratek, treba bo takoj zagristi'

Vlada pripravljena vložiti do 30 milijonov evrov v novo žičnico na Kanin

'Tri mesece smučanja ni dovolj'

  • Igra Ena več
  • beep-boop figurica
  • dollhouse
  • Pandica gabby
  • kinetični pesek
  • hiša set dora
  • Squishy maker
  • vesoljska raketa
  • kimmon
  • otroci proti staršem
  • Resnica ali laž
  • Gasilsko vozilo smrkci
  • Paw patrol
  • avtobus
  • Žerjav rubblecrew
KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Bolfenk2
14. 12. 2025 16.36
Dva mavrična.
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1385