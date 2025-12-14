Pijana moška podrla zapornico in v avtu zaspala na smučišču

Avstricjska policija v Söldnu je v zgodnjih jutranjih urah včeraj prejela klic zaradi poškodovane cestninske zapornice na cestninski postaji Rettenbach/Tiefenbachferner.

Nedaleč od cestninske postaje so policisti odkrili storilca, 38-letnega Luksemburčana in 40-letnega Belgijca, ki sta spala v svojem avtomobilu v bližini ledeniškega smučišča.

Moška sta pojasnila, da so bile "njune sanje" prespati kar na gori in tam začeti smučarski dan.

Oba sta bila ob pregledu še vedno pod vplivom alkohola. 38-letnemu Luksemburžanu, ki je vozil, so zasegli vozniško dovoljenje.