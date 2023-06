Pijana Rusa razgrajala na letu v Turčijo, po pristanku aretirana

Obtožena sta motenja miru, prometa in neupoštevanja navodil članov posadke. Grške oblasti so moška nato izpustile na prostost, novembra letos pa se bo v zadevi začelo sojenje. Rusoma se sodnega procesa ni treba udeležiti osebno, lahko ju bodo zastopali njuni odvetniki.

Letalo je vzletelo v nedeljo zgodaj zjutraj iz Manchestra, namenjeno pa je bilo v Dalaman v Turčiji. Ko so se že približevali končnemu cilju, je morala posadka zaradi neposlušnih Rusov letalo preusmeriti v Grčijo. Pristali so v Solunu, tamkajšnja policija pa je ruska državljana, stara 48 in 39 let, aretirala.

"EasyJet lahko potrdi, da je bil let EZY2147 iz Manchestra v Dalaman 24. junija preusmerjen v Solun in ga je pričakala policija zaradi dveh motečih potnikov," je za Sky News dogodek komentiral britanski nizkocenovnik. Kot so še dodali, je njihovo kabinsko osebje usposobljeno za vse možne situacije. "Varnost leta in potnikov v nobenem trenutku ni bila ogrožena," so pojasnili.

Zapisali so še, da so tovrstni incidenti sicer redki, a jih jemljejo resno in ne tolerirajo neprimernega vedenja na letalu.