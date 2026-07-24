Pijana vojaka ukradla oklepno vozilo in povzročila za več tisoč evrov škode

Incident se je zgodil v nočnih urah v vojašnici Swinton Barracks v kraju Perham Down, kjer domuje 26. inženirski polk britanske vojske. Po navedbah časnika The Sun sta se vojaka po večernem popivanju okoli ene ure zjutraj vrnila v vojašnico, nato pa odpeljala 15-tonsko oklepno vozilo Bulldog.

Vozilo, ki za upravljanje potrebuje najmanj dva člana posadke in doseže hitrost do 51 kilometrov na uro, je med vožnjo po ozki cesti trčilo v več osebnih avtomobilov. Dve vozili sta bili popolnoma uničeni, več drugih pa poškodovanih. Bulldog medtem ni utrpel poškodb.