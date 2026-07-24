Pijana vojaka ukradla oklepno vozilo in povzročila za več tisoč evrov škode

Incident se je zgodil v nočnih urah v vojašnici Swinton Barracks v kraju Perham Down, kjer domuje 26. inženirski polk britanske vojske. Po navedbah časnika The Sun sta se vojaka po večernem popivanju okoli ene ure zjutraj vrnila v vojašnico, nato pa odpeljala 15-tonsko oklepno vozilo Bulldog.
Vozilo, ki za upravljanje potrebuje najmanj dva člana posadke in doseže hitrost do 51 kilometrov na uro, je med vožnjo po ozki cesti trčilo v več osebnih avtomobilov. Dve vozili sta bili popolnoma uničeni, več drugih pa poškodovanih. Bulldog medtem ni utrpel poškodb.
Posnetki dogodka prikazujejo, kako oklepno vozilo podira parkirane avtomobile, nato pa voznik oklepno vozilo brez težav parkira na označeno parkirno mesto in se vrne v vojašnico.
Kraljeva vojaška policija je oba vojaka aretirala še istega jutra, poroča The Sun. Britanska vojska je sporočila, da od svojih pripadnikov pričakuje najvišje standarde ravnanja, podrobnosti pa zaradi potekajoče preiskave za zdaj ne razkriva.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.