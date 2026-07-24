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Pijana vojaka ukradla oklepno vozilo in povzročila za več tisoč evrov škode

London, 24. 07. 2026 15.49 pred 1 uro 1 min branja 7

Avtor:
L.M.
Oklepno vozilo Bulldog

V britanski vojašnici Swinton Barracks so aretirali dva vojaka, ki sta po nočnem popivanju domnevno ukradla oklepno vozilo Bulldog in z njim poškodovala več parkiranih avtomobilov. V divjanju, v katerem je nastalo za okoli 100.000 funtov (približno 117.131 evrov) škode, ni bil nihče poškodovan.

Incident se je zgodil v nočnih urah v vojašnici Swinton Barracks v kraju Perham Down, kjer domuje 26. inženirski polk britanske vojske. Po navedbah časnika The Sun sta se vojaka po večernem popivanju okoli ene ure zjutraj vrnila v vojašnico, nato pa odpeljala 15-tonsko oklepno vozilo Bulldog.

Vozilo, ki za upravljanje potrebuje najmanj dva člana posadke in doseže hitrost do 51 kilometrov na uro, je med vožnjo po ozki cesti trčilo v več osebnih avtomobilov. Dve vozili sta bili popolnoma uničeni, več drugih pa poškodovanih. Bulldog medtem ni utrpel poškodb.

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Posnetki dogodka prikazujejo, kako oklepno vozilo podira parkirane avtomobile, nato pa voznik oklepno vozilo brez težav parkira na označeno parkirno mesto in se vrne v vojašnico.

Kraljeva vojaška policija je oba vojaka aretirala še istega jutra, poroča The Sun. Britanska vojska je sporočila, da od svojih pripadnikov pričakuje najvišje standarde ravnanja, podrobnosti pa zaradi potekajoče preiskave za zdaj ne razkriva.

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KOMENTARJI7

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Medo888
24. 07. 2026 17.23
Vodka
Odgovori
0 0
exdetektiv
24. 07. 2026 17.20
Pet minut slave !!!!
Odgovori
+1
1 0
Tomy1
24. 07. 2026 17.16
Naj jih poslejo v Ukrajino za žive tarče, da Rusi malo povadijo…
Odgovori
+1
1 0
rok1211
24. 07. 2026 16.56
v tanku ti ne morejo nič..
Odgovori
0 0
a res1
24. 07. 2026 16.39
inžinirci...
Odgovori
+2
2 0
SaintTrinity
24. 07. 2026 16.19
pol pa razloži zavarovalnici
Odgovori
+6
6 0
Moderni mislec
24. 07. 2026 16.02
Alkohol v vsem svojem sijaju.
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+6
6 0
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