Pijančevanje, karaoke in sprožen gumb za paniko. Johnson se opravičuje, a ne odstopa

Dve poslovilni zabavi sta na Downing Streetu potekali tudi 16. aprila 2021, dan pred pogrebom princa Philipa, ki je potekal v duhu strogih protikoronskih ukrepov. "Nekaj posameznikov se je zbralo ob otroški gugalnici/toboganu Johnsonovega sina na dvorišču, pri tem pa so se nanjo naslanjali in se igrali z njo ter jo poškodovali," je ugotovila Sue Gray.

Med drugim je v preiskavi ugotovila, da so na zabavo 18. junija 2020 nekateri prinesli pice in vino, takratna namestnica sekretarja kabineta Helen MacNamara pa je prinesla sistem za karaoke. "Nekateri posamezniki so prekomerno uživali alkohol. Enemu posamezniku je postalo slabo. Med dvema osebama je prišlo do manjšega prerivanja," razkriva poročilo.

Britanska javnost je nestrpno pričakovala celotno poročilo, ki opisuje zabave, ki so si jih v času zaprtja države privoščili premier Boris Johnson in njegovi sodelavci.

Grayeva je namreč preiskovala dogodke, ki so se jih udeleževali vodilni člani vlade in sodelavci, ki so po njenih besedah sklepali, da je tudi njihova udeležba dovoljena.

Britanski politični voditelji in najvišji državni uradniki morajo nositi odgovornost za kulturo, ki je vodila v izvedbo številnih zabav na Downing Streetu v času, ko so ukrepi za preprečevanje koronavirusa to prepovedovali, izhaja iz javnega poročila o spornih dogodkih, ki so ga danes objavili v celoti.

Na virtualnem kvizu v pisarni kabineta vlade na naslovu Whitehall 70 je sodelovalo med 120 in 150 ljudi, večina na daljavo, 18 pa jih je bilo tudi prisotnih v živo. Po kvizu je eden od uradnikov poslal interno sporočilo povabljencem, ki so bili prisotni v živo, naj zaradi opitosti prostore zapustijo pri zadnjem izhodu. "Uradnik je preiskovalni ekipi pojasnil, da so to sporočilo poslali zato, da bi se izognili temu, da bi zaposlene posneli novinarji," je zapisala Grayjeva.

Grayeva je med drugim navedla primere, ko naj bi bili pripadniki varnostnega in čistilnega osebja deležni pomanjkljivega spoštovanja in neprimerne obravnave, kar je označila za nesprejemljivo. Denimo nek varnostnik naj bi bil tarča posmeha, ko je skušal ustaviti zabavo v teku.

Nekateri posamezniki naj bi v vladni palači ostali in pijančevali do zgodnjih jutranjih ur. "Dnevnik izhodov kaže, da so nekateri odšli po polnoči, drugi pa med 1.45 in 2.45. Dva člana osebja pa sta ostala še dlje, eden je odšel ob 3.11, zadnji pa ob 4.20," piše v poročilu.

18. decembra 2020, sredi drugega vala covida-19, se na Downing Street 10 niso odrekli tedenskega druženja ob kozarčku vina, ki so ga poimenovali 'Petek je čas za vino' (angleško Wine Time Friday). "Tisti večer je okoli 19.45 član osebja po pomoti sprožil gumb za alarm za paniko," piše v poročilu. Na klic v sili so se odzvali dežurni varnostniki in eden od policistov, ki straži vhod v vladno palačo. Zbrani so uživali v hrani in pijači, nekateri so z uživanjem alkohola pretiravali, še piše v poročilu.

"Na dogodku je bilo veliko ljudi in hrupno, tako da so nekateri ljudje, ki so delali drugje v stavbi št. 10, tisti večer slišali precejšnje nivoje hrupa, ki so prihajali iz tistega, kar so označili za zabavo v tiskovni službi," je še dodala. Čistilka, ki je naslednje jutro obiskala sobo, pa je opazila, da so bili na eni od sten in fotokopirnem papirju madeži vina.

Johnson se znova opravičuje, a ne namerava odstopiti

Britanski premier Boris Johnson se je zaradi izrečene globe in zabav znašel pod velikim pritiskom javnosti, pa tudi znotraj vrst lastne stranke. Za ravnanje se je danes znova opravičil.