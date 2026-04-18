Tujina

'Pijane noči' direktorja FBI: njegovi sodelavci zaskrbljeni

Washington, 18. 04. 2026 12.21 pred 1 uro 1 min branja 5

Avtor:
STA M.S.
Kash Patel

Nerazumno vedenje in pretirano pitje direktorja ameriškega obveščevalnega urada FBI Kasha Patela, ki se boji, da ga bo predsednik Donald Trump kmalu odpustil, vzbuja resno zaskrbljenost med mnogimi njegovimi sodelavci, navaja obsežno poročilo ameriške revije The Atlantic.

Več kot 20 sedanjih in nekdanjih uradnikov FBI in kongresnikov je Kasha Patela opisalo kot nerazumnega, nezaupljivega do drugih in nagnjenega k prenaglim sklepom brez dokazov. Njegovo obnašanje pa so označili kot škodljivo za nacionalno varnost ZDA, poroča The Atlantic.

Eden od neimenovanih uradnikov je izjavil, da mu misel, da bi bil Patel na čelu odziva na morebiten teroristični napad, še posebej v času, ko so ZDA v vojni z Iranom, ponoči ne pusti spati.

Patel naj bi bil zaskrbljen, da ga bo Trump kmalu odpustil, visoki uradniki v vladi pa naj bi že razpravljali o tem, kdo ga bo zamenjal, še poroča medij. 

Viri so navedli, da je Patel znan po tem, da pije alkohol do očitne opitosti, ter da so morali sestanke večkrat prestaviti na poznejši čas v dnevu zaradi njegovih pijanih noči. Člani njegove varnostne ekipe naj bi ob tem večkrat imeli težave, ker ga niso mogli zbuditi iz alkoholne omame.

Patel je v odgovor na prošnjo novinarjev revije The Atlantic za komentar dejal, naj "kar objavijo vse te laži", in se bodo srečali na sodišču.

kash patel fbi

KOMENTARJI5

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Luigi Taveri II.
18. 04. 2026 13.26
Kitajska bo pomagala obnoviti ZDA po mandatu Trumpa
Odgovori
0 0
kantor
18. 04. 2026 12.58
A ta Patel ne upošteva korana?
Odgovori
+1
2 1
SloButale
18. 04. 2026 12.57
Tam čez veliko lužo sistem in država razpadata. Za večino prebivalstva življenje ni ne lepo in ne enostavno. Edino oranžni s svojo kliko "nabija" v medijih laži in prikriva realnost. Za njim bo ostalo pogorišče.
Odgovori
+1
2 1
Slavko BabIč
18. 04. 2026 12.47
Kristus, norc, pijanc, ydiot, nora ameriška vlada!
Odgovori
+4
6 2
biggie33
18. 04. 2026 12.36
Seveda pije, če mora zadevo Epstein prikrivati..
Odgovori
+5
7 2
