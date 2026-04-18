'Pijane noči' direktorja FBI: njegovi sodelavci zaskrbljeni

Več kot 20 sedanjih in nekdanjih uradnikov FBI in kongresnikov je Kasha Patela opisalo kot nerazumnega, nezaupljivega do drugih in nagnjenega k prenaglim sklepom brez dokazov. Njegovo obnašanje pa so označili kot škodljivo za nacionalno varnost ZDA, poroča The Atlantic.

Eden od neimenovanih uradnikov je izjavil, da mu misel, da bi bil Patel na čelu odziva na morebiten teroristični napad, še posebej v času, ko so ZDA v vojni z Iranom, ponoči ne pusti spati.

Patel naj bi bil zaskrbljen, da ga bo Trump kmalu odpustil, visoki uradniki v vladi pa naj bi že razpravljali o tem, kdo ga bo zamenjal, še poroča medij.

Viri so navedli, da je Patel znan po tem, da pije alkohol do očitne opitosti, ter da so morali sestanke večkrat prestaviti na poznejši čas v dnevu zaradi njegovih pijanih noči. Člani njegove varnostne ekipe naj bi ob tem večkrat imeli težave, ker ga niso mogli zbuditi iz alkoholne omame.

Patel je v odgovor na prošnjo novinarjev revije The Atlantic za komentar dejal, naj "kar objavijo vse te laži", in se bodo srečali na sodišču.