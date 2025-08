Pijani 20-letnik se je 'spopadel' s semaforjem: vpil je, nato pretepel drog

V nedeljo zgodaj zjutraj, okoli 4. ure, se je na Frankopanski ulici v Novi Gradiški zgodil konflikt, ki si ga ne bi zamislili niti scenaristi črnih komedij. 20-letnik je pod vplivom alkohola 'napadel' semafor.

Kot izhaja iz policijskega poročila, je bil mladenič vidno pijan, spuščal je neartikulirane zvoke in kričal, nato pa se na križišču fizično 'spopadel' s semaforjem in ga udaril v drog, piše bosanski Dnevni avaz.

Občani, ki so bili priča nenavadnemu 'obračunu', so takoj poklicali policijo, ki se je hitro odzvala in ga pridržala. Na policijski postaji so mladeniča pregledali zdravstveni delavci, ki so ugotovili, da je sposoben nadaljevati postopek. Obtožen je motenja javnega reda in miru.

Medtem ko se na spletu vrstijo šale in se mnogi sprašujejo, kaj je semafor storil narobe, pa hrvaški policisti pravijo, da to ni prvi primer, ko je "alkohol botroval konfliktu s stvarmi, ki se ne morejo braniti".

"Vprašanje ostaja, kaj bi se zgodilo, če bi semafor pokazal rdečo luč, ko ne bi smel?" si medtem ne morejo pomagati hrvaški novinarji. "Legenda pravi, da semafor še vedno trepeta od šoka," so zapisali na enem od slavonskih portalov.

Manj je do smeha 20-letniku, zoper katerega bodo na Občinsko sodišče v Slavonskem Brodu podali obtožnico.