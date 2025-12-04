Svetli način
Tujina

Pijani 50-letnik vozil vlak: Avstrijci prekinili elektriko, da bi ga prijeli

Hall, 04. 12. 2025 10.41 | Posodobljeno pred 2 urama

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
D. S.
Komentarji
24

50-letni Italijan je na Tirolskem pijan vozil tovorni vlak proti Veroni. Po tem, ko se je večkrat ustavil brez očitnega razloga in nato kljub jasnemu signalu za zaustavitev nadaljeval z vožnjo so prekinili dovod električnega toka, da bi ustavili vlak. Moški je nato izstopil in se sprehajal po tirih, nakar je posredovala policija.

Včeraj popoldne je v Hallu na Tirolskem 50-letni strojevodja iz Lombardije sumljivo peljal tovorni vlak proti Veroni.

Večkrat se je ustavil brez očitnega razloga, še preden je prispel na postajo. Ko je nato kljub jasnemu signalu za zaustavitev nadaljeval z vožnjo, so na avstrijskih železnicah prekinili elektriko, da bi ustavili vlak.

Voznik je nato izstopil in se sprehajal po tirih, nakar so ga prijeli policisti. Kot je pokazal alkotest, je vozil v močno opitem stanju.

Vlak v Avstriji
Vlak v Avstriji FOTO: AP

Policija je proti Italijanu vložila ovadnico in poravnala varščino v višini nekaj manj kot štirimestne vsote. Zdaj mu grozi tudi odvzem vozniškega dovoljenja – za najmanj šest mesecev.

Kaj je moški tvegal z vožnjo pod vplivom alkohola, se mu je očitno posvetilo šele pozneje – zdaj je lahko iz vozniške kabine šel naravnost na stranski tir.

vlak strojevodja pijan alkohol avstrija italija
Naslednji članek

Zaigrali trčenje v drevo in prejeli zajetno odškodnino, zdaj jima grozi zapor

KOMENTARJI (24)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Podlesničar
04. 12. 2025 13.19
Policija je proti Italijanu vložila ovadnico in poravnala varščino ... hm.
ODGOVORI
0 0
Amuzar Salg
04. 12. 2025 13.17
AI novinarji...
ODGOVORI
0 0
Magic-G-spot
04. 12. 2025 13.13
+0
A to je zdaj nek resen medij? Kot pobarvanka za otroke pa odrasle ki nikoli niso odrasli tako kot celotna vlada z NPM.
ODGOVORI
1 1
Hugh_Mungus
04. 12. 2025 13.07
+4
Še chat GPT boljše članke piše...
ODGOVORI
4 0
ho?emVšolo
04. 12. 2025 13.03
+6
zakaj je policija poravnala varščino?
ODGOVORI
6 0
Komentator aligator
04. 12. 2025 13.17
Italijani so plačali avstrijcem
ODGOVORI
0 0
yatttt
04. 12. 2025 13.01
+6
Nekaj manj kot štirimestna vsota? 999€?
ODGOVORI
6 0
Japa Jade
04. 12. 2025 12.59
+4
Hm, UI prevod
ODGOVORI
4 0
Bebo2
04. 12. 2025 12.55
+3
važno da je šel iz kabine na stranski tir ???
ODGOVORI
3 0
kolo1982
04. 12. 2025 12.55
+8
Kakšen prevod pa je to? Ste vsaj prebrali članek prden ste ga objavili?
ODGOVORI
9 1
komandos
04. 12. 2025 12.52
+2
Alora je vijugal iz enega tira na drugi pijano bono porko dijo de de
ODGOVORI
3 1
jank
04. 12. 2025 12.51
+2
SDS in NSi pozivata k odstopu italijansko vlado, najmanj pa ministra za promet.
ODGOVORI
4 2
but_the_ppl_are_retarded
04. 12. 2025 12.51
+1
Dober žur...
ODGOVORI
2 1
lokson
04. 12. 2025 12.51
+4
Lokomotivo se upravlja in ne vozi. Takšne neumnosti ,kot nekdo kateri je opravljal ta poklic celo življenje, še nisem slišal. Totalno nepoznavanje, kako pravzaprav poteka vožnja vlake in predvsem kakšni so varnostni sistemi na lokomotivi kot taki.
ODGOVORI
4 0
špaget
04. 12. 2025 12.48
+2
Eh to bi pa že odpeljal, saj gre lahko samo naravnost
ODGOVORI
2 0
Fluxx
04. 12. 2025 12.45
+13
Am dobr sej razumem da vam članke piše AI ampak vseeno jim mora nekdo prebrat preden se objavijo.
ODGOVORI
13 0
pepe007
04. 12. 2025 12.37
+11
Strojni prevod?
ODGOVORI
11 0
papaleja .
04. 12. 2025 12.23
+21
In policija poravnala varščino????? Zgleda da je pisec tega članka isto pod vplivom maliganov, kot je bil strojevodja🤣🤣🤣
ODGOVORI
23 2
komandos
04. 12. 2025 13.06
+1
Pisec se je peljal skozi Vipave
ODGOVORI
1 0
papaleja .
04. 12. 2025 12.21
+22
Policija je vložila OVADNICO!!!! e novinar moj, kje si našel to besedo?????
ODGOVORI
22 0
PuntaChristo
04. 12. 2025 12.26
+14
Saj lahko, da ni naš .
ODGOVORI
14 0
