Pijani 50-letnik vozil vlak: Avstrijci prekinili elektriko, da bi ga prijeli

Včeraj popoldne je v Hallu na Tirolskem 50-letni strojevodja iz Lombardije sumljivo peljal tovorni vlak proti Veroni.
Večkrat se je ustavil brez očitnega razloga, še preden je prispel na postajo. Ko je nato kljub jasnemu signalu za zaustavitev nadaljeval z vožnjo, so na avstrijskih železnicah prekinili elektriko, da bi ustavili vlak.
Voznik je nato izstopil in se sprehajal po tirih, nakar so ga prijeli policisti. Kot je pokazal alkotest, je vozil v močno opitem stanju.
Policija je proti Italijanu vložila ovadnico in poravnala varščino v višini nekaj manj kot štirimestne vsote. Zdaj mu grozi tudi odvzem vozniškega dovoljenja – za najmanj šest mesecev.
Kaj je moški tvegal z vožnjo pod vplivom alkohola, se mu je očitno posvetilo šele pozneje – zdaj je lahko iz vozniške kabine šel naravnost na stranski tir.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.