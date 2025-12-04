Pijani 50-letnik vozil vlak: Avstrijci prekinili elektriko, da bi ga prijeli

Včeraj popoldne je v Hallu na Tirolskem 50-letni strojevodja iz Lombardije sumljivo peljal tovorni vlak proti Veroni.

Večkrat se je ustavil brez očitnega razloga, še preden je prispel na postajo. Ko je nato kljub jasnemu signalu za zaustavitev nadaljeval z vožnjo, so na avstrijskih železnicah prekinili elektriko, da bi ustavili vlak.

Voznik je nato izstopil in se sprehajal po tirih, nakar so ga prijeli policisti. Kot je pokazal alkotest, je vozil v močno opitem stanju.