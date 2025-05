Pijani kolesar poskušal pobegniti policiji s skokom v jezero

Policija je v nemškem mestu Lindau blizu meje z Avstrijo opazila kolesarja, ki je nevarno vijugal po cesti, in ga poskušala ustaviti, vendar je 24-letnik odpeljal proti obali in skočil v jezero.

Ker so se policisti zbali, da bi večerni skok v mrzlo vodo lahko ogrozil njegovo življenje, so obvestili pristojne službe za reševanje na vodi. Aktivirali so policijski helikopter, reševalni akciji so se pridružili tudi policisti in reševalci iz sosednje Avstrije.

Pobeglega kolesarja so čez tri ure našli podhlajenega v bližini obale in ga kljub upiranju odpeljali v bolnišnico.

Ob preizkusu alkoholiziranosti se je izkazalo, da je imel v krvi 0,5 promila alkohola. Policija je posumila, da je bil morda tudi pod vplivom prepovedanih drog, zato so odredili dodatne preiskave.