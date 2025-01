Pijani potnici stevardesi zalepili usta z lepilnim trakom

Posadka letala, ki je bilo na poti iz San Francisca na Fidži, se je soočila z neobvladljivo pijano potnico. Zaradi kričanja in motenja drugih potnikov so 69-letnici zalepili usta z lepilnim trakom. Po pristanku jo je lokalna policija odpeljala v pripor. Po plačilu varščine so jo izpustili na prostost.