'Pijani' rakun ni bil prvič v vlogi vlomilca

V ameriški zvezni državi Virginija je rakun po vdoru v trgovino z alkoholom povzročil pravo razdejanje, nato pa zaradi zaužitega alkohola omedlel. Dogodek je hitro zaokrožil po spletu, kasneje pa se je izkazalo, da to ni bil njegov prvi vlom.

Rakuna so v začetku decembra, kot smo poročali, našli v trgovini, obdanega z razbitimi steklenicami in nezavestnega ob stranišču.

Rakun v trgovini FOTO: AP icon-expand

Samantha Martin iz lokalnega centra za zaščito živali, kjer so rakuna sprejeli, je povedala, da gre za istega samca, ki je v preteklosti že dvakrat vdrl v druge prostore v istem kompleksu, med drugim v karate studio in urad za motorna vozila, kjer je pojedel prigrizke, piše Sky News.

Žival so obakrat odstranili, vendar je vedno znova našla pot nazaj, saj rakunov zaradi velike smrtnosti ne preseljujejo drugam.

