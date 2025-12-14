Svetli način
Tujina

'Pijani' rakun ni bil prvič v vlogi vlomilca

Ashland, 14. 12. 2025 18.54

L.M.
12

V ameriški zvezni državi Virginija je rakun po vdoru v trgovino z alkoholom povzročil pravo razdejanje, nato pa zaradi zaužitega alkohola omedlel. Dogodek je hitro zaokrožil po spletu, kasneje pa se je izkazalo, da to ni bil njegov prvi vlom.

Rakuna so v začetku decembra, kot smo poročali, našli v trgovini, obdanega z razbitimi steklenicami in nezavestnega ob stranišču.

Rakun v trgovini
Rakun v trgovini FOTO: AP

Samantha Martin iz lokalnega centra za zaščito živali, kjer so rakuna sprejeli, je povedala, da gre za istega samca, ki je v preteklosti že dvakrat vdrl v druge prostore v istem kompleksu, med drugim v karate studio in urad za motorna vozila, kjer je pojedel prigrizke, piše Sky News.

Žival so obakrat odstranili, vendar je vedno znova našla pot nazaj, saj rakunov zaradi velike smrtnosti ne preseljujejo drugam.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Nezavestnega rakuna so po vdoru v trgovino začasno namestili v zavetišče za živali, kjer je bil po nekaj urah okrevanja isti dan izpuščen nazaj v gozd. Zavetišče je medtem izkoristilo nepričakovano pozornost javnosti in začelo prodajati izdelke z motivom "Trashed Panda". S prodajo majic, puloverjev, skodelic in nalepk so zbrali več kot 180.000 dolarjev za izboljšave zavetišča.

rakun Virginija vlom zavetišče za živali
