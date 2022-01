Pijani Rus zaspal na tirih Transsibirske železnice. Ni ga zbudil niti vlak, ki ga je zbil

36-letnik iz Krasnojarska je najprej popival, nato pa odkorakal proti lokalni železniški postaji, kjer bi se moral dobiti s prijateljem. Do tja pa ni prišel, saj je vmes zaspal kar na železniških tirih. Ko je pripeljal vlak, strojevodja ni uspel pravočasno ustaviti, zato je ležečo postavo zadel in posadka je bila prepričana, da bodo izpod koles vlaka izvlekli le še truplo.

Ko pa so poskakali na tla, jih je čakalo presenečenje, čeprav sprva ni kazalo na to – človek je bil namreč negiben. Toda pozneje se je izkazalo, da le trdno spi. Morali so se pošteno potruditi, da so trdoživega Rusa spravili k sebi, odnesli so ga v enega izmed vagonov, da bi ga ogreli. Rokavic denimo ni nosil.

Nato so ga odpeljali v bolnišnico, kjer je zdravniški pregled pokazal, da ni utrpel nobenih ozeblin, tudi trčenje z vlakom je preživel le z modricami. Vseeno so ga obdržali na opazovanju, toda o morebitnem poslabšanju njegovega zdravstvenega stanja ni bilo poročil. "Res je srečnež," so se pridušale lokalne oblasti, ruski mediji pa so zgodbo z veseljem pograbili in ponesli v svet.

Dva meseca taval po ledenem prostranstvu

Ob tem so spomnili še na eno zgodbo o neverjetnem preživetju v prostrani Sibiriji, ki velja za najbolj mrzlo poseljeno pokrajino na svetu. Lani se je v Jakutiji izgubil 45-letni pastir. Očeta treh otrok so v 'ledenem kraljestvu' iskali več tednov, preden so navsezadnje odnehali, saj so dejali, da ni več upanja, da bi preživel v neprijazni divjini.

Ampak je. Več kot dva meseca po tistem, ko je izignil, se je pojavil več kot 300 kilometrov od kraja, kjer so ga iskali. Sicer je utrpel nekaj ozeblin, uspel pa se je izogniti napadom medvedov in volkov, a reševalcem ni znal pojasniti, kako in kje je taval.