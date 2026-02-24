Naslovnica
Tujina

Pijani Slovenec ležal na cesti, napadel reševalca, ki sta mu pomagala

Umag , 24. 02. 2026 11.21 pred 1 uro 1 min branja 39

Avtor:
A.K.
Hrvaška policija

Za Slovenca se je konec tedna na hrvaški obali končal slabo. Potem, ko je 44-letnik vidno pijan ležal na cesti, so mu pomoč nudili reševalci. Slovenec pa je v tem trenutku fizično napadel dva zdravstvena delavca. Prijela ga je policija in proti njemu vložila ovadbo.

Policisti iz Umaga so zaključili kriminalistično preiskavo zoper 44-letnega državljana Slovenije. V soboto, okoli 11.30 ure, je 44-letnik v hrvaškem istrskem mestu Kaštel fizično napadel dva zdravstvena delavca. Ta sta mu nudila pomoč v reševalnem vozilu, potem ko so ga pred tem našli ležati na cesti pod vidnim vplivom alkohola.

Alkohol
Alkohol
FOTO: Shutterstock

Policisti so 44-letnika prijeli, zaradi suma storitve kaznivega dejanja pa so proti njemu vložili kazensko ovadbo, poroča Index. 

umag policija pijani slovenec

Kuba v primežu pomanjkanja goriva, Kanada ponuja roko pomoči

KOMENTARJI39

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
4krogci
24. 02. 2026 12.35
vidno pijan lezal na cesti....to pa vam je stavek ja!
Odgovori
+1
1 0
Watch-Man X
24. 02. 2026 12.29
Ej vi slovenci kaj če vam bi pipco zaprl glede na to da ga ne nesete dobr.?
Odgovori
+1
1 0
Watch-Man X
24. 02. 2026 12.29
Klaskika zato več ne pomagam pijanim slovenčkom!!!
Odgovori
+1
1 0
LeviTUMOR
24. 02. 2026 12.25
Ah ti slovenski državljani iz mehkimi ć-ji..
Odgovori
+2
2 0
SDS_je_poden
24. 02. 2026 12.21
Mhm... to je ta naš ponos naroda... alkoholizem in agresija.
Odgovori
+4
5 1
Žmavc
24. 02. 2026 12.24
Ni vedno agresija. Mi smo se našemu atu smejali. Je bil dobre volje.
Odgovori
0 0
Žmavc
24. 02. 2026 12.20
Če pri nas ata ne bi toliko pil, bi bili mi kot otroci lačni! Tako smo pa flaše prodali in si kupili kruh!
Odgovori
0 0
detect
24. 02. 2026 12.18
vidiš to je pravi Slovenec.
Odgovori
+3
3 0
Sandokkan
24. 02. 2026 12.17
Slovenci PIJANCI!! Globočnik je imel še kako prav.
Odgovori
-1
2 3
Colgate
24. 02. 2026 12.21
@sandokkan Globočnik se je dekleriral za avstrijca...samo kot vednost🤔
Odgovori
+2
3 1
Colgate
24. 02. 2026 12.22
@zamejc da ni bil kak tvoj sorodnik ežul iz Buj?
Odgovori
0 0
Potouceni kramoh
24. 02. 2026 12.29
Odilo Globočnik je dober prijatelj Janeza Janše.Tko kot Snežić.
Odgovori
+1
1 0
Sekira
24. 02. 2026 12.15
Slovenec Mario je bil.
Odgovori
+4
4 0
dededetox
24. 02. 2026 12.15
Je zgleda dobil položnico za nov davek, pa ga je po stari slovenski navadi malo prizadelo.
Odgovori
+3
4 1
peT99
24. 02. 2026 12.15
žal mi je za otroke tega tepca - če ima žena še kaj pameti naj gredo stran od njega.
Odgovori
+1
2 1
roten
24. 02. 2026 12.11
Odprta sezona d ebil alkoholikov se je pričela
Odgovori
+4
4 0
24. 02. 2026 12.09
Slovenski osebni dokument še ne pomeni da je oseba Slovenec. Novinarji potomci priseljencev pa še kako radi v drek namočijo Slovence, medtem ko druge skrijejo pod inicijalke. Prišel bo dan, ko se ne boste več delali norca iz Slovenije.
Odgovori
+5
7 2
Free_Palestine
24. 02. 2026 12.05
Če lahko policaji ležijo po cesta, zakaj nebi še ostali.
Odgovori
+1
2 1
Mclaren
24. 02. 2026 11.59
Kako sramoto dela državi in glej ga zlomka, ni bil migrant!
Odgovori
+0
7 7
Nidani
24. 02. 2026 11.55
Desnihi pravijo, da je alkohol slovenska tradicija in da mora biti tudi v šolah! Pričakujem, da modelu čestita sam Janez Janša!🤣😂
Odgovori
+2
11 9
nelevnedesen
24. 02. 2026 11.59
Kdo pa hiče vse živo legalizirat, desni ne.
Odgovori
+7
8 1
Morgoth
24. 02. 2026 12.01
Nidani, a si fovš, ker vam v kleti samo otroške 2dcl sokce dajejo?😂
Odgovori
+3
5 2
Sekira
24. 02. 2026 12.01
Zelo si se izkazal s komentarjem. Dobiš značko in pohvalo murgelskega škrata.
Odgovori
+4
6 2
Groucho Marx
24. 02. 2026 12.04
Lewaci pravite, da biti zadet je vrednota. Temu z besedo in zgledom pritrjuje tudi minister. 🙉🙉
Odgovori
+0
2 2
Potouceni kramoh
24. 02. 2026 12.05
In una zapita desnula iz Šentjurja
Odgovori
+2
2 0
HardKore
24. 02. 2026 11.55
To je bil sigurno Valuk Slovanski 🤣
Odgovori
+3
3 0
Wolfman
24. 02. 2026 11.53
Vržt v morje. Morje dá, morje vzame.
Odgovori
+8
8 0
Potouceni kramoh
24. 02. 2026 11.50
Š sreča da se mu je zgodilo doma v Umagu na domačem teritoriju.
Odgovori
+3
6 3
FejsBrukica
24. 02. 2026 11.49
Brav mymoon. Upam, da so ga tudi naučili v priporu, da mu kaj takega nikoli več ne pride ma pamet.
Odgovori
+2
3 1
bibaleze
