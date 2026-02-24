Pijani Slovenec ležal na cesti, napadel reševalca, ki sta mu pomagala

Policisti iz Umaga so zaključili kriminalistično preiskavo zoper 44-letnega državljana Slovenije. V soboto, okoli 11.30 ure, je 44-letnik v hrvaškem istrskem mestu Kaštel fizično napadel dva zdravstvena delavca. Ta sta mu nudila pomoč v reševalnem vozilu, potem ko so ga pred tem našli ležati na cesti pod vidnim vplivom alkohola.
Policisti so 44-letnika prijeli, zaradi suma storitve kaznivega dejanja pa so proti njemu vložili kazensko ovadbo, poroča Index.
