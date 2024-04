Pijani turist pred očmi očeta in brata skočil s križarke

V času incidenta, ki se je na križarki pripetil v četrtek ob 4. uri zjutraj po lokalnem času, je 18-nadstropna ladja Liberty of the Seas plula med Kubo in otokom Grand Inagua na Bahamih, poroča New York Post . 20-letnik je namreč skočil čez krov, potniki pa so povedali, da naj bi šlo za impulzivno odločitev. Oče in brat moškega sta lahko tako le nemočno opazovala njegovo dejanje.

Križarka Liberty of the Seas

Takrat pa sta se jima po podu začela približevati tudi oče in brat moškega. "Zdi se mi, da se je oče drl nanj, ker je bil pijan. On pa je nato očetu dejal: 'Takoj bom popravil to.' Nato je skočil," je portalu povedal Sims. Druga potnica na križarki, Deborah Morrison, pa se v trenutkih po skoku spominja predvsem vpitja. "Posadka je bila obveščena, družina moškega pa je bila zgrožena. Sploh si ne morem predstavljati njihovih občutkov," je dejala.

Podjetje Royal Caribbean, ki upravlja s križarko, je sporočilo, da je posadka ukrepala takoj, ko je bila o dogodku obveščena. "Skupaj z ameriško obalno stražo so nemudoma pričeli z iskanjem in reševanjem," so sporočili ter dodali, da njihova ekipa nudi podporo družini 20-letnika. Potnika, ki je skočil čez krov, še niso uspeli najti, je pa obalna straža za The Post potrdila, da iskalna in reševalna akcija še vedno poteka.

Nezgode na križarkah so sicer redke, se pa tovrstni incidenti običajno končajo tragično. V zadnjih nekaj letih je večina družb za križarjenje uvedla dodatne varnostne ukrepe in nadzorne sisteme na krovu, da bi zmanjšali tovrstna tveganja.