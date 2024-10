'Pili smo deževnico in se greli v mokri spalni vreči iz kamelje dlake'

V ponedeljek v večernih urah je čoln opazila ribiška ladja približno 20 kilometrov od Kamčatke in kar 1000 kilometrov od kraja, od koder so odpluli. Nemudoma so na kraj prihiteli reševalci, ki so moškega povlekli na varno. Odpeljali so ga v bolnišnico v Magadan.

46-letni Mihail Pičugin se je 9. avgusta skupaj z 49-letnim bratom in 15-letnim nečakom odpravil na morje opazovat kite. Toda motor njihovega čolna se je pokvaril in so obtičali sredi morja.

Zdravniki so povedali, da je dehidriran in podhlajen, vendar je njegovo stanje stabilno.

Zdaj je Pičugin v pogovoru z novinarji iz bolniške postelje opisal, kako se je motor čolna pokvaril, nato pa se je zlomilo še eno od vesel, zaradi česar s čolnom niso mogli več upravljati. Telefon na krovu je bil neuporaben, saj ni bilo omrežja, ga je pa trojica en teden uporabljala za geolokacijo, dokler se baterija in napajalnik nista izpraznila.

Z nekaj signalnimi raketami, ki so jih imeli na krovu, so poskušali pritegniti pozornost reševalcev – neuspešno.

"Helikopter je letel mimo nas, po treh dneh pa še eden, vendar nam to ni nič pomagalo," je dejal Pičugin v intervjuju, ki ga je predvajala ruska državna televizija, povzela pa agencija AP.

Povedal je, da so imeli omejeno zalogo rezancev in graha, poskušali so tudi uloviti nekaj rib. Zbirali so deževnico in jo pili ter se močno trudili, da bi se ogreli na izjemno mrzlem Ohotskem morju. "Tam je bila spalna vreča s kameljo dlako, a bila je mokra in se ni posušila. Zlezli smo pod njo, malo pomigali in se ogreli."

Septembra je nečak umrl zaradi podhladitve in lakote. Po tem se je tudi brat začel vesti nerazumno in je v nekem trenutku celo poskušal skočiti s čolna. Kmalu je umrl še on. Pičugin je njuni trupli privezal na čoln, da ju morje ne bi odneslo.