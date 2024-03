Pilot in kopilot med poletom zaspala za skoraj 30 minut

Na krovu airbusa A320 je bilo 153 potnikov in štiri stevardese. Polet, ki je trajal dve uri in 35 minut, se je končal srečno. Generalna direktorica zračnega prometa Maria Kristi Endah je po incidentu letalske družbe pozvala, naj posvetijo več pozornosti počutju svoje posadke in naj jim zagotovijo več počitka.

Letalo družbe Batik Air je 25. januarja letelo z otoka Sulavezi v indonezijsko prestolnico Džakarto. Poročilo nacionalnega preiskovalnega odbora za varnost v prometu (KNKT) razkriva, da sta pilot in kopilot hkrati spala približno 28 minut. Posledično sta povzročila vrsto navigacijskih napak, poroča The Guardian.

Pilota, vpletena v incident, sta bila začasno suspendirana. Tiskovna agencija AFP, ki je dobila vpogled v poročilo KNKT, poroča, da se eden izmed pilotov noč pred poletom ni naspal. Približno 90 minut po vzletu je kapitan zaprosil kopilota, naj prevzame nadzor nad letalom, da si lahko odpočije. A tudi kopilot je nato nehote zaspal.

Kontrola zračnega prometa v Džakarti je skušala vzpostaviti stik z letalom, a odgovora ni bilo. 28 minut kasneje se je pilot zbudil in ugotovil, da kopilot spi in da letalo ni na pravi poti. Prebudil je svojega kolega in se odzval na klice iz Džakarte.

Preiskovalci pilotov niso identificirali, so pa pojasnili, da gre za indonezijska državljana, stara 32 in 28 let. V poročilu so zapisali, da sta se pilotu pred kratkim rodila dvojčka. Medtem ko je njegova soproga skrbela za novorojenčka, je sam pomagal pri hišnih opravilih.