Pilot jadralnega zmaja se je pozabil privezati in umrl, potnica preživela

51-letni pilot je stal na vrhu odskočne rampe, kjer je privezal potnico in se pripravljal na polet. Skupaj s potnico sta odrinila, a je postalo takoj jasno, da pilot ni privezan, saj ni visel s pasu na zmaju. Zmaj je tako letel nenadzorovano, 51-letnik pa je kmalu za tem izgubil oprijem in padel. Zmaj je nato nadaljeval skoraj navpično in strmoglavil, potnica pa je po čudežu preživela.

Kot pišejo Corriere del Veneto in La Stampa, je do nesreče prišli v Borso del Grappa v pokrajini Treviso. Sama ploščad je bila na vrhu bližnjega hriba, na višini 850 metrov. Do nesreče je prišlo v soboto, reševalci pa so potem s pomočjo helikopterja potnico zvlekli iz goščave in peljali v zdravniško oskrbo, zdravniki pa so odkrili, da ima le zvit gleženj.

Pilota so našli približno 300 metrov nižje, padca pa ni preživel. Kot še pišeta časnika, je bil 51-letnik izkušen pilot in inštruktor, ki je imel opravljenih že veliko ur in izpitov. V lokalnem klubu jim ni jasno, kako je lahko tako izkušen pilot naredil takšno napako, preiskovalci domnevajo, da je šlo za človeško napako. Sporno je bilo tudi, da na ploščadi ni bilo osebe, ki bi v takšnih primerih morala preveriti ustreznost opreme in da so bili upoštevani vsi varnostni ukrepi.