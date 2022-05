Pilot, ki je med čezatlantskim letom zaspal, ostal brez službe

Italijanska letalska družba ITA Airways je danes potrdila, da so odpustili pilota, ki je 1. maja med poletom iz New Yorka v Rim nad Francijo zaspal in ni bil dosegljiv za kontrolo letenja. Po trditvah letalske družbe potniki v nobenem trenutku niso bili v nevarnosti.

Pilot je sicer zanikal kakršno koli kršitev in je trdil, da je prišlo do napake v komunikacijskem sistemu, zaradi česar ni mogel odgovoriti francoskim kontrolorjem. A pregled letala je po navedbah družbe ITA njegove trditve ovrgel. icon-expand Ker se pilot ni javil kontroli zračnega prometa, so sprožili alarm za morebitni teroristični napad. FOTO: Adobe Stock Kontrola zračnega prometa v Marseillu zgodaj zjutraj ni mogla vzpostaviti stika s pilotom in kopilotom letala airbus A330. Francoske oblasti so po poročanju časnika La Repubblica aktivirale dve vojaški letali, da preverita, kaj se dogaja v pilotski kabini. Ko so italijanske oblasti prejele opozorilo o morebitnem terorističnem napadu na letalo, so se obrnile na družbo ITA, ki je po poročanju časnika skušala stopiti v stik s pilotoma prek njunih satelitskih mobilnih telefonov. Po nekaj minutah sta se pilota javila in letalo je brez težav nadaljevalo pot v Rim. Piloti si lahko na čezoceanskih letih sicer lahko vzamejo odmor za spanje, če je zagotovljeno, da je drugi pilot buden in dosegljiv. V tem primeru pa sta dremala tako pilot kot kopilot. Družba proti kopilotu ni ukrepala, saj je ta v skladu s pravili javil, da odhaja na počitek.