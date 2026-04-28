Tujina

Pilot, ki je rešil hudo opečenega dečka: Le redki poleti so tako zahtevni

Dubrovnik, 28. 04. 2026 07.19 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
Ne.M.
Elektrika

14-letnega dečka iz Osojnika pri Dubrovniku, ki ga je med plezanjem na transformatorsko postajo udaril električni tok, so s helikopterjem prepeljali na zdravljenje v Zagreb. Trenutno je mladostnik v resnem zdravstvenem stanju na oddelku za intenzivno nego.

V otroški bolnišnici na Klaićevi ulici pravijo, da je 14-letnik v resnem stanju in je bil sprejet na oddelek intenzivne nege. Opekline je utrpel zaradi električnega udara med plezanjem po transformatorski postaji, v ponedeljek zgodaj zjutraj so ga pripeljali s policijskim helikopterjem.

Preberi še Splezal na transformator, 14-letnika udarila elektrika

'Nikoli še nisem imel tako resnega pacienta'

Bernardo Bartoluci, izkušeni pilot protiteroristične enote Lučko, je imel za seboj številne medicinske polete. Le redki so bili tako zahtevni, je povedal za Net.hr.

"Vedno je specifično, ko gre za otroka, to vam bo povedal vsak član posadke. Štirinajstletni fant, na začetku svojega življenja ... Ampak posadka je bila usklajena, zdravnica je v helikopterju opravila vrhunsko delo, tako da, kar se nas tiče, ni bila zapletena naloga, seveda pa so vedno prisotna čustva," je povedal.

V nedeljo zvečer so prispeli v Split, da bi prevzeli mladega pacienta. "V svoji karieri še nikoli nisem imel tako resnega pacienta, nikoli še ni bilo potrebno toliko opreme," je dejal in poudaril, da so imeli od respiratorjev do druge opreme za oživljanje itd. "Vse je bilo treba namestiti noter. Naš tehnik je tam opravil odlično delo, saj je treba pri letenju vse zavarovati," je še poudaril Bartoluci.

"Vse medicinske priprave so bile opravljene že pred potovanjem. Opravljena je bila preveza, ki je potekala brez težav, in v relativno stabilnem respiratornem in hemodinamskem stanju je bil premeščen na Kliniko za otroške bolezni, naš referenčni center v Republiki Hrvaški za zdravljenje opeklin pri otrocih, na nadaljnjo obdelavo in zdravljenje," je pojasnil Joško Markić, predstojnik Pediatrične klinike v splitski klinični bolnišnici.

Mladostnik v resnem zdravstvenem stanju na oddelku za intenzivno nego

V otroški bolnišnici na Klaićevi ulici so za Net.hr potrdili resno stanje 14-letnika, ki je na oddelku za intenzivno nego. 

"Pri višjih napetostih lahko pride do električnega udara, ko pa se jim približamo, na primer pri srednjih napetostnih nivojih približno deset centimetrov, pa lahko pride do preboja skozi zrak, torej do električnega loka in smrti brez stika," je opozoril Mario Pernar, pomočnik direktorja HEP-Operater distribucijskega sistema.

Zato HEP poziva občane, zlasti mlade, naj se v bližini elektrarn in daljnovodov vedejo odgovorno ter spoštujejo znake za nevarnost. "Najnižja nizkonapetostna raven je tista, ki jo imamo vsi v gospodinjstvih, in sicer 230 voltov, srednjenapetostne ravni pa se začnejo pri 10.000 voltih, kar je 25-krat več – 25-krat višja napetost od tiste, ki jo imamo v gospodinjstvih," je še dodal Pernar.

Jimmy Kimmel razburil Melanio, Trump hoče, da ga odpustijo

Teorije zarote po napadu na Trumpa: je bil incident zrežiran?

bibaleze
Portal
Imena, ki bodo v Sloveniji popularna čez 5 let
Poporodno izpadanje las: kaj je normalno in kako si pomagati
Poporodno izpadanje las: kaj je normalno in kako si pomagati
Nepozabno doživetje v naravi: ena najdaljših in najglobljih dostopnih sotesk v Alpah
Nepozabno doživetje v naravi: ena najdaljših in najglobljih dostopnih sotesk v Alpah
Večina ljudi komunicira narobe, ste med njimi?
Večina ljudi komunicira narobe, ste med njimi?
zadovoljna
Portal
Njo ljubi sin Branka Đurića
Dnevni horoskop: Strelci iščejo iskrenost, levi bodo ustvarjalni
Dnevni horoskop: Strelci iščejo iskrenost, levi bodo ustvarjalni
Nadlegovanje ni "majhna stvar": kako ga prepoznati, razumeti in ustaviti, preden postane norma
Nadlegovanje ni "majhna stvar": kako ga prepoznati, razumeti in ustaviti, preden postane norma
Kavbojke, ki se nepričakovano vračajo nazaj v modo
Kavbojke, ki se nepričakovano vračajo nazaj v modo
vizita
Portal
Kaj pomeni, če se prebujate med 3. in 5. uro zjutraj?
Prehrana, življenjski slog in rak: kaj pravi znanost in zakaj so novi nikotinski izdelki posebej nevarni
Prehrana, življenjski slog in rak: kaj pravi znanost in zakaj so novi nikotinski izdelki posebej nevarni
Etični vidiki in tveganja ekstremnih estetskih posegov - so res tako nedolžni?
Etični vidiki in tveganja ekstremnih estetskih posegov - so res tako nedolžni?
Kaj se zgodi, če po obroku sedite več kot eno uro
Kaj se zgodi, če po obroku sedite več kot eno uro
cekin
Portal
V soseski nova služba? Amazon odpira 1500 delovnih mest
Ali lahko med bolniško greste po otroka, v trgovino ali čez mejo?
Ali lahko med bolniško greste po otroka, v trgovino ali čez mejo?
Zakaj izbrati izdelke lastne blagovne znamke?
Zakaj izbrati izdelke lastne blagovne znamke?
Od posmeha do bogastva: rekordni zaslužki Bieberjevih
Od posmeha do bogastva: rekordni zaslužki Bieberjevih
moskisvet
Portal
Je to res mama treh otrok? Zvezdnica navdušila z vrhunsko formo
Vonj po cigaretah v avtu: kako ga popolnoma odstraniti s preprosto metodo
Vonj po cigaretah v avtu: kako ga popolnoma odstraniti s preprosto metodo
Je to razlog, da ima Ronaldo pri 41 letih takšno telo? Izločil je eno živilo
Je to razlog, da ima Ronaldo pri 41 letih takšno telo? Izločil je eno živilo
Govoriš v prazno? Občutek prezrtosti in kako ga premagati
Govoriš v prazno? Občutek prezrtosti in kako ga premagati
dominvrt
Portal
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
5 napak pri čiščenju, ki lahko škodujejo vašim hišnim ljubljenčkom
5 napak pri čiščenju, ki lahko škodujejo vašim hišnim ljubljenčkom
Zakaj vaš dom smrdi – in kako to za vedno odpraviti
Zakaj vaš dom smrdi – in kako to za vedno odpraviti
Kako izbrati pravo velikost lonca za rastline?
Kako izbrati pravo velikost lonca za rastline?
okusno
Portal
Hiter prigrizek za prvomajske dni, ki bo navdušil obiske
Slovenska čokoladna zgodba, ki osvaja že desetletje
Slovenska čokoladna zgodba, ki osvaja že desetletje
Hitro pecivo za piknike, ki je ravno prav sočno in osvežilno
Hitro pecivo za piknike, ki je ravno prav sočno in osvežilno
7 okusnih kosil, ki jih bomo z veseljem kuhali za prvomajske praznike
7 okusnih kosil, ki jih bomo z veseljem kuhali za prvomajske praznike
voyo
Portal
Verstappen: Po svoji poti
Kmetija
Kmetija
Belo se pere na devetdeset
Belo se pere na devetdeset
Sanjski moški
Sanjski moški
