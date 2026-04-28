Pilot, ki je rešil hudo opečenega dečka: Le redki poleti so tako zahtevni

V otroški bolnišnici na Klaićevi ulici pravijo, da je 14-letnik v resnem stanju in je bil sprejet na oddelek intenzivne nege. Opekline je utrpel zaradi električnega udara med plezanjem po transformatorski postaji, v ponedeljek zgodaj zjutraj so ga pripeljali s policijskim helikopterjem.
'Nikoli še nisem imel tako resnega pacienta'
Bernardo Bartoluci, izkušeni pilot protiteroristične enote Lučko, je imel za seboj številne medicinske polete. Le redki so bili tako zahtevni, je povedal za Net.hr.
"Vedno je specifično, ko gre za otroka, to vam bo povedal vsak član posadke. Štirinajstletni fant, na začetku svojega življenja ... Ampak posadka je bila usklajena, zdravnica je v helikopterju opravila vrhunsko delo, tako da, kar se nas tiče, ni bila zapletena naloga, seveda pa so vedno prisotna čustva," je povedal.
V nedeljo zvečer so prispeli v Split, da bi prevzeli mladega pacienta. "V svoji karieri še nikoli nisem imel tako resnega pacienta, nikoli še ni bilo potrebno toliko opreme," je dejal in poudaril, da so imeli od respiratorjev do druge opreme za oživljanje itd. "Vse je bilo treba namestiti noter. Naš tehnik je tam opravil odlično delo, saj je treba pri letenju vse zavarovati," je še poudaril Bartoluci.
"Vse medicinske priprave so bile opravljene že pred potovanjem. Opravljena je bila preveza, ki je potekala brez težav, in v relativno stabilnem respiratornem in hemodinamskem stanju je bil premeščen na Kliniko za otroške bolezni, naš referenčni center v Republiki Hrvaški za zdravljenje opeklin pri otrocih, na nadaljnjo obdelavo in zdravljenje," je pojasnil Joško Markić, predstojnik Pediatrične klinike v splitski klinični bolnišnici.
Mladostnik v resnem zdravstvenem stanju na oddelku za intenzivno nego
V otroški bolnišnici na Klaićevi ulici so za Net.hr potrdili resno stanje 14-letnika, ki je na oddelku za intenzivno nego.
"Pri višjih napetostih lahko pride do električnega udara, ko pa se jim približamo, na primer pri srednjih napetostnih nivojih približno deset centimetrov, pa lahko pride do preboja skozi zrak, torej do električnega loka in smrti brez stika," je opozoril Mario Pernar, pomočnik direktorja HEP-Operater distribucijskega sistema.
Zato HEP poziva občane, zlasti mlade, naj se v bližini elektrarn in daljnovodov vedejo odgovorno ter spoštujejo znake za nevarnost. "Najnižja nizkonapetostna raven je tista, ki jo imamo vsi v gospodinjstvih, in sicer 230 voltov, srednjenapetostne ravni pa se začnejo pri 10.000 voltih, kar je 25-krat več – 25-krat višja napetost od tiste, ki jo imamo v gospodinjstvih," je še dodal Pernar.