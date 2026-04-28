Pilot, ki je rešil hudo opečenega dečka: Le redki poleti so tako zahtevni

V otroški bolnišnici na Klaićevi ulici pravijo, da je 14-letnik v resnem stanju in je bil sprejet na oddelek intenzivne nege. Opekline je utrpel zaradi električnega udara med plezanjem po transformatorski postaji, v ponedeljek zgodaj zjutraj so ga pripeljali s policijskim helikopterjem.

Bernardo Bartoluci, izkušeni pilot protiteroristične enote Lučko, je imel za seboj številne medicinske polete. Le redki so bili tako zahtevni, je povedal za Net.hr.

"Vedno je specifično, ko gre za otroka, to vam bo povedal vsak član posadke. Štirinajstletni fant, na začetku svojega življenja ... Ampak posadka je bila usklajena, zdravnica je v helikopterju opravila vrhunsko delo, tako da, kar se nas tiče, ni bila zapletena naloga, seveda pa so vedno prisotna čustva," je povedal.

V nedeljo zvečer so prispeli v Split, da bi prevzeli mladega pacienta. "V svoji karieri še nikoli nisem imel tako resnega pacienta, nikoli še ni bilo potrebno toliko opreme," je dejal in poudaril, da so imeli od respiratorjev do druge opreme za oživljanje itd. "Vse je bilo treba namestiti noter. Naš tehnik je tam opravil odlično delo, saj je treba pri letenju vse zavarovati," je še poudaril Bartoluci.