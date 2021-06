Pilot, ki je storil 'čudež na reki Hudson', postal nov ameriški veleposlanik

Sedemdesetletni Chesley Sully Sullenberger je sedaj že upokojen, leta 2009 pa je ta nekdanji vojaški pilot s potniškim letalom družbe US Airways vzletel z newyorškega letališča La Guardia, nakar so oba motorja letala zamašile kanadske gosi, ki jih je v New Yorku veliko.

Hitro se je moral odločiti, ali bo poskusil obrniti letalo nazaj proti La Guardii, kar bi bilo brez motorjev težko in bi tvegal strmoglavljenje na Manhattan. Odločil se je, da letalo spusti na reko Hudson, kar mu je uspelo. Zaradi njegovih veščin in hladnokrvnosti je preživelo vseh 155 ljudi na krovu.

Dogodek so popularno poimenovali Čudež na reki Hudson, po njem posneli film, v katerem je Sullenbergerja igral Tom Hanks, pilot pa je postal nacionalni junak.