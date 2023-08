Pilot med letom do Čila odšel na stranišče, v kabino pa se ni vrnil

Zaradi slabega počutja med letom do Čila se je pilot letalske družbe Latam LA505 zatekel na stranišče, od koder pa se ni vrnil. V toaletnih prostorih se je namreč zgrudil in obležal nezavesten. Kljub trudu posadke, ki so ga medtem, ko je letalo visoko nad tlemi drvelo z 900 kilometri na uro, skušali oživljati, pilotu ni bilo več pomoči. Umrl je zaradi srčnega zastoja.

Nihče si ni mislil, da bo rutinski polet do južnoameriške države Čile tudi zadnji za pilota Ivana Andaura, ki je za letalsko družbo Latam delal 25 let. A počutje veterana v svoji službi se je le nekaj ur po odhodu iz letališča v Miamiju močno poslabšalo. Tri ure po vzletu so zato letalo Latam LA505 preusmerili v Panamo. Pilot je zaradi slabega počutja svojega kopilota prosil, naj prevzame nadzor nad letalom do pristanka v Panami, sam pa se je odpravil v stranišče. Tam pa se je 56-letnik zgrudil in nezavesten obležal na tleh. Po poročanju nemškega RTL je pilot visoko nad tlemi, ko je letalo skozi noč drvelo 900 kilometrov na uro, doživel srčni zastoj.

Posadka je Andaura skušala oživeti, prav tako je letalo v Panami pristalo v le 28 minutah. Vendar tudi to ni bilo dovolj, zdravniki so 65-letnika razglasili za mrtvega. Na daljšem letu so bili sicer trije piloti, poleg pokojnega še kopilot in prvi častnik, ki sta z letalom, na katerem je bilo 271 potnikov, varno pristala letališču Tocumen (Panama City). Letalo Boeing 787-9 je po pristanku na letališču obstalo več kot 12 ur, kar po poročanju portala Airlive.net potrjuje poročila potnikov o daljši zamudi, ki jih delijo na družbenih omrežjih. V objavah zahtevajo več informacij in podporo zaradi preusmeritve leta. V torek so nato nadaljevali pot proti prvotni destinaciji Santiago de Chile.

icon-expand Letalska družba Latam FOTO: Shutterstock