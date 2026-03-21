Pilot meni, da je našel izgubljeno letalo Amelie Earhart

Izkušeni pilot Justin Myers verjame, da je s pomočjo platforme Google Earth skoraj 90 let po izginotju Amelie Earhart na oddaljenem tihomorskem otoku našel ostanke njenega 'izgubljenega' letala. Trdi namreč, da je na GPS-posnetku našel dokaze, ki kažejo na strmoglavljeno manjše letalo na otoku Nikumaroro. Prav za ta otok so raziskovalci dolgo ugibali, da je bil morebitna končna destinacija letalske ikone in njenega letala Lockheed 10-E Electra.

Myers, ki je skoraj četrt stoletja preživel v zraku, je skrivnost izginotja Earhartove in njenega navigatorja Freda Noonana začel preiskovati po ogledu dokumentarnega filma. Pregledal je satelitske posnetke območja, kjer naj bi se leta 1937 končala njuna pot. "Preprosto sem se postavil v njuno kožo," je dejal za spletni portal Popular Mechanics . Na podlagi lastnih izkušenj je začel razmišljati, kje bi, če bi bil na njunem mestu – izgubljen in z le malo goriva – z lahkim dvokrilnim letalom zasilno pristal.

V raziskovanju se je osredotočil na ravnino Nikumaroroa – mahjnega otoka v Kiribatiju, ki se nahaja med Havaji in Fidžijem blizu središča Tihega oceana. In opazil temen 'predmet', dolgo natanko 11 metrov, kar ustreza dolžini letala Earhartove. Nadaljeval je s podrobno analizo območja in verjame, da je našel še več ostankov letala, vključno z motorjem, piše v objavi na blogu o njegovih izsledkih.

"Zaključek je da," je Myers povedal za Popular Mechanic, "na podlagi mojega zanimanja v otroštvu za starodobna letala in preiskave letalskih nesreč lahko rečem, da je to nekoč bilo 12-metrsko dvomotorno letalo. Česar pa ne morem trditi, je, da je to zagotovo Ameliejina Electra".