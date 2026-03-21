Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Pilot meni, da je našel izgubljeno letalo Amelie Earhart

Atchison, 21. 03. 2026 11.21 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
Ti.Š.
Pilotka Amelia Earhart je izginila 2. julija 1937, nekje nad Tihim oceanom, medtem ko je poskušala obleteti svet.

Bo po skoraj devetih desetletjih skrivnost izginotja ameriške pilotke in pustolovke Amelie Earhart končno razrešena? Pilot Justin Myers meni, da je spomočjo GPS-posnetkov otoka Nikumaroro našel njeno letalo. Prav za ta otok so raziskovalci dolgo ugibali, da je bil morebitna končna destinacija letalske ikone in njenega letala Lockheed 10-E Electra.

Izkušeni pilot Justin Myers verjame, da je s pomočjo platforme Google Earth skoraj 90 let po izginotju Amelie Earhart na oddaljenem tihomorskem otoku našel ostanke njenega 'izgubljenega' letala. Trdi namreč, da je na GPS-posnetku našel dokaze, ki kažejo na strmoglavljeno manjše letalo na otoku Nikumaroro. Prav za ta otok so raziskovalci dolgo ugibali, da je bil morebitna končna destinacija letalske ikone in njenega letala Lockheed 10-E Electra.

Pilotka Amelia Earhart je izginila 2. julija 1937, nekje nad Tihim oceanom, medtem ko je poskušala obleteti svet.
FOTO: Shutterstock

Myers, ki je skoraj četrt stoletja preživel v zraku, je skrivnost izginotja Earhartove in njenega navigatorja Freda Noonana začel preiskovati po ogledu dokumentarnega filma. Pregledal je satelitske posnetke območja, kjer naj bi se leta 1937 končala njuna pot. "Preprosto sem se postavil v njuno kožo," je dejal za spletni portal Popular Mechanics. Na podlagi lastnih izkušenj je začel razmišljati, kje bi, če bi bil na njunem mestu – izgubljen in z le malo goriva – z lahkim dvokrilnim letalom zasilno pristal.

Prepričan, da gre za 12-metrsko letalo

V raziskovanju se je osredotočil na ravnino Nikumaroroa – mahjnega otoka v Kiribatiju, ki se nahaja med Havaji in Fidžijem blizu središča Tihega oceana. In opazil temen 'predmet', dolgo natanko 11 metrov, kar ustreza dolžini letala Earhartove. Nadaljeval je s podrobno analizo območja in verjame, da je našel še več ostankov letala, vključno z motorjem, piše v objavi na blogu o njegovih izsledkih.

"Zaključek je da," je Myers povedal za Popular Mechanic, "na podlagi mojega zanimanja v otroštvu za starodobna letala in preiskave letalskih nesreč lahko rečem, da je to nekoč bilo 12-metrsko dvomotorno letalo. Česar pa ne morem trditi, je, da je to zagotovo Ameliejina Electra".

Otok Nikumaroro
FOTO: Shutterstock

Enigma izginotja Earhartove je lani dobila nov zagon, potem ko so raziskovalci z Univerze Purdue postregli s trditvijo, da zračna fotografija območja iz leta 1938 ponuja zelo močan dokaz, da bi lahko bila druga posneta 'anomalija' na Nikumaroru, znana kot 'objekt Taraia', razbitina letala ameriške pilotke. Posnetek nenavadnega kovinskega predmeta v morski laguni ob otoku je nastal leto dni po njenem izginotju. Skupina 15 raziskovalcev naj bi otok obiskala novembra lani, a so potovanje prestavili na letos.

  • 00
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Dodatek za veliko družino: Kdaj bo izplačan v 2026?
Top ideja za družinske počitnice ob najlepšem jezeru v Italiji
Kaj reči otroku, ko bi najraje zakričali: 5 stavkov, ki pomagajo
Rodila skoraj 6-kilogramskega sina: Kakšni so vzroki?
zadovoljna
Portal
Tako lepo poročno obleko je imela albanska princesa
Dnevni horoskop: Levi so željni zabave, raki si želijo povezanosti
Sandali, ki so jih na podelitvi oskarjev nosile kar tri zvezdnice
Vrtoglavi znesek, ki ga kraljica Camilla odšteje za svoje obrvi
vizita
Portal
'Bila sem med življenjem in smrtjo': ženska razkriva, kaj je doživela v komi
Kakšen vpliv imajo naši geni na nastanek alergij
Mladosten videz s čokolado? Vznemirljiva odkritja o staranju
Ateroskleroza ali arterioskleroza: skrita razlika, ki jo morate poznati
cekin
Portal
Monika Klobčar - z risanjem do sanjskega poklica
Pri 19 letih kupila hišo: razkrila, čemu sta se morala odpovedati
Nogometni bog in hotelir: Cristiano Ronaldo ima že pet luksuznih hotelov, novi pa so že v gradnji
Italija uvaja nova pravila za obisk Caprija, Firenc in Dolomitov
moskisvet
Portal
Tako velike prsi ima po operaciji najboljša gimnastičarka vseh časov
Ta vrsta hrane zmanjša moško plodnost v samo treh tednih
Ste sanjali, da vas boljša polovica vara? Poglejte, kaj to pomeni
Tega bivši mož Angeline Jolie ni z njo nikoli počel
dominvrt
Portal
Bramor na vrtu: kako se ga znebiti?
Najpogostejše napake pri prenovi stare hiše: kaj se vedno zaplete in kako se temu izogniti
Zato vrtnic ne smete posaditi preblizu hortenzij
Najpogostejši škodljivci na vrtu: Kako prepoznati, ustaviti in preprečiti napade
okusno
Portal
Popolna krompirjeva priloga, ki zasenči glavno jed
To sladico iz dveh sestavin vsi pripravljajo: ne zahteva kuhanja ali peke
Najbolj sočna jabolčna pita s pudingom, ki jo boste letos spekli
6 sestavin, ki jih profesionalni kuharji vedno dodajo testeninam
voyo
Portal
Iskanje pravice
Spor v družini Beckham
Kmetija
Parazit
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1596