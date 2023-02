Pilot mislil, da se inštruktor, ki je med poletom umrl, zgolj pretvarja

"Videti je dobro, za tabo ni ničesar," so bile zadnje besede, ki jih je izrekel moškemu na sosednjem sedežu. Potem pa je med poletom doživel srčni zastoj in umrl. A pilot tega ni vedel. Ker sta se moška poznala že dlje časa, je mislil, da se njegov sopotnik norčuje, da je med letom zaspal. Da je nekaj hudo narobe, je ugotovil šele, ko se je inštruktor ob pristanku naslonil nanj ter ostal neodziven. Nemudoma je obvestil letališko službo za nujno pomoč, ki pa moškega ni mogla več oživeti.

Objavljeno varnostno poročilo o incidentu razkriva podrobnosti nenavadnega dogodka, ki se je pripetil v Združenem kraljestvu. Še pred poletom sta pilot in inštruktor na krovu manjšega letala Piper PA-28 klepetala, nato pa sta poletela v vetrovno nebo. Nihče ni niti slutil, da bo to inštruktorjev zadnji polet, ki je sicer kvalificiranega pilota spremljal le zaradi vremena, poroča CNN.

Inštruktor je sicer opravil skoraj 9000 ur letenja, pred zadnjim poletom pa naj bi bil dobre volje. "Ni dajal znakov, da bi se slabo počutil," piše v poročilu AAIB. "Trije ljudje, ki so bili z njim na poskusnih lekcijah tik pred incidentom, so dejali, da je bil videti dobro in da se ni zgodilo nič neobičajnega."

Zdravstveni oddelek Uprave za civilno letalstvo Združenega kraljestva je pregledal incident in inštruktorjevo zdravstveno anamnezo ter ugotovil, da je iz predloženih dokazov verjetno, da je posameznik utrpel srčni zastoj, ko je letalo vzletelo. Moški je imel sicer visok krvni tlak, vendar je bil ta še vedno v mejah predpisov.

Izid pa bi lahko bil še veliko bolj tragičen, če na inštruktorjevem poslednjem poletu letala ne bi pilotiral usposobljeni pilot, ki je lahko varno pristal na letalu. "Noben test ali ocena ne more zagotoviti 100-odstotno zanesljivega odkrivanja srčnih težav," medtem še pravi AAIB, ki dodaja, da je potrebno najti ravnotežje med zmanjšanjem tveganja za varnost letenja in zagotavljanjem poštene in razumne zdravstvene ocene posameznikov. "Redkost nesreč, ki jih povzročijo srčni dogodki med letom, kaže, da je to ravnotežje trenutno približno pravo," so dodali.