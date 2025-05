Pilot na stranišču, kopilot omedlel: 10 minut leteli 'brez nadzora'

17. februarja 2024 je namreč med letom iz nemškega Frankfurta v špansko Sevillo kopilot letala omedlel, medtem ko je bil pilot na stranišču. Poročilo tako razkriva, da je letalo s 199 potniki in šestimi člani posadke na krovu 10 minut letelo brez nadzora kateregakoli od pilotov.

Čeprav je nezavestni kopilot v tem času nenamerno upravljal s komandami letala, je lahko to zaradi aktiviranega avtopilota nadaljevalo stabilen let. Snemalnik zvoka je v tem časovnem obdobju posnel nenavadne zvoke v pilotski kabini, ki so skladni z akutnim zdravstvenim stanjem moškega, še poroča dpa.

Pilot se je v pilotsko kabino sprva skušal vrniti z vnosom kode, ki osebo v kabini opozori, naj odpre vrata. To je storil petkrat, a v prostor ni mogel vstopiti. Prek telefona na letalu je skušala s kopilotom stik vzpostaviti tudi stevardesa, a je bila neuspešna.

Pilot je takrat vpisal kodo za nujne primere, ki omogoča, da vrata kabine odpre sam. Tik preden bi se ta samodejno odprla, pa je slaboten kopilot uspel vrata odpreti sam. Sledil je nenačrtovani postanek v Madridu, kjer so kopilota odpeljali v bolnišnico.

Lufthansa je seznanjena s poročilom o preiskavi, slednjo pa je opravil tudi njen oddelek za varnost letenja. Družba svojih rezultatov ni razkrila.