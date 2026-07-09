Pilot med letom skočil z letala, 22-letna študentka ostala sama

Nad mestom Toledo v Argentini sta bila na krovu letala Cessna 150 42-letni inštruktor letenja Leander Andres Bertazzo in 22-letna študentka. Med samim poletom pa je prišlo do šokantnega dogodka. Bertazzo naj bi študentki dejal, da ve, kaj mora storiti, in naj nadaljuje z letenjem, nato pa si snel slušalke in odpel varnostni pas, odprl vrata letala in skočil ven.

Direktor letalske šole, kjer je Bertazzo delal, je za argentinske medije poudaril, da ni bilo nobenih znakov, da bi pilot načrtoval, da se bo med letom vrgel iz letala. "To tragično odločitev je sprejel na krovu letala, medtem ko je bila ob njem njegova študentka," je poudaril. "Nemogoče je to razumeti ali si razložiti, vendar so človeški možgani izjemno zapleteni."

Odpiranje vrat letal med letom je izjemno težko, so pojasnili v šoli za letenje. Direktor šole je to primerjal kar s poskusom odpiranja vrat avtomobila pri hitrosti 200 kilometrov na uro.

Bertazzo je bil sicer izjemno izkušen pilot, inštruiral je študente tako v Argentini kot v Čilu.

Študentki letenja je kljub temu, da je bila v "popolnem šoku", uspelo varno pristati z letalom, je dodal. Letalo pri tem ni bilo poškodovano, je še dodal direktor.