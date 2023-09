Pilot pred poletom 'njuhal kokain z ženskih prsi' in dobil odpoved

"Bil sem zelo poreden fant. Nekje sem izgubil srajco, eden od domačinov mi je ponudil pladenj s črticami kokaina. Potem smo razpravljali, s katerih prsih bi ga bilo najbolje njuhati. In to je zgodba o tem, kako sem njuhal kokain v Johannesburgu," je zapisal v sporočilu stevardesi. Na koncu je dodal, da ga je zabava precej zdelala. Kot je sicer mogoče razbrati iz sporočil, sta bila tudi z njo v ljubezenskem razmerju.

Najprej so ga suspendirali, nato zaradi pozitivnega testa odpustili

British Airways mu je seveda odredila prepoved letenja, potniki pa so morali v Johannesburgu čakati novega pilota. Beatonu so odredili, naj se v London vrne naslednji dan, na največjem londonskem letališču pa so ga testirali na droge. In test je res pokazal, da je šla nočna zabava čez vse meje. Zato je ostal brez službe.

"Varnost je bila vedno naša glavna prioriteta, zadevo pa smo predali upravi za civilno letalstvo (CAA)," so po prekinjeni pogodbi o delu sporočili z British Airways. Vsem zaposlenim so ob tem poslali sporočilo o ničelni toleranci do neprimernega vedenja.