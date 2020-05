Pilot pred tragedijo ignoriral opozorila kontrolnega stolpa

Prvo opozorilo so pilotu nesrečnega pakistanskega letala poslali, ko je bilo to slabih 30 kilometrov pred Karačijem in je namesto na 2000 letelo na 3000 metrih višine, poroča Air Live. 10 kilometrov pozneje je sledilo novo opozorilo. Takrat bi moralo letalo biti na 1000 metrih višine, a je bilo na 2000. Pilot je odgovoril, da je zadovoljen, da je pripravljen na pristanek in da bo nalogi kos.

Sledi na pristajalni stezi dokazujejo, da temu ni bilo tako. Pristajalna kolesa se niso spustila, ob poskusu pristanka "na trebuhu" so se motorji trikrat dotaknili piste, pilot pa je letalo na lastno pest nato spet dvignil in začel krožiti nad letališčem, piše v preliminarnem poročilo pakistanske agencije za civilno letalstvo. Domnevajo tudi, da je zaradi poškodb ob neuspelem poskusu pristanka pričelo puščati olje, zato letalo ni moglo več doseči priporočene hitrosti in višine.

Prav na to se je nanašalo tretje opozorilo nadzornega stolpa. Pilot bi moral dvigniti letalo na višino 1000 metrov, a mu je uspelo le dobrih 500. "Trudimo se," se je glasil odgovor iz pilotske kabine. Prav tako je letalo proti letališču v drugo usmeril z razdalje slabe tri kilometre, čeprav bi morala biti ta za varen pristanek več kot štirikrat daljša. Vse to, so si enotni strokovnjaki, kaže na težave z motorjem.