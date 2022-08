Pilot pri pristanku poletel tik nad glavami opazovalcev

Preden je letalo pristalo na pristajalni stezi, je letelo tako nizko, da so se morali opazovalci umikati. Ena izmed gledalk je pri tem celo padla, drugi je odpihnilo klobuk, piše Daily Mail. Letališče je sicer priljubljena točka za ljubitelje letal in turiste, ki želijo videti spektakularne pristanke in vzlete. 'Nizki' pristanki tako niso posebnost, tokrat pa je pilot letel še posebej nizko in že sprožil ugibanja, ali je šlo za 'rekordno nizek' pristanek.