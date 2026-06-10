Pilot skoraj 17 let prevažal potnike s ponarejeno licenco

Pilota so aretirali 1. junija. Preiskovalci trdijo, da je med letoma 2009 in 2025 kot kapitan opravil več kot 900 domačih in mednarodnih letov, ne da bi kadarkoli pridobil ustrezno pilotsko licenco ali opravil obvezna preverjanja znanja in usposobljenosti, poroča CNN.
Povzpel naj bi se celo do položaja poveljnika letala in skoraj 17 let upravljal letala Boeing 767, 777 in 787, v tem času pa zaslužil skoraj tri milijone kanadskih dolarjev (kar sta skoraj dva milijona evrov).
Primer spominja na zgodbo iz filma Ujemi me, če moreš (v originalu Catch Me If You Can) iz leta 2002, v katerem najstnik (igra ga Leonardo DiCaprio) z lažnim predstavljanjem prepriča letalsko družbo Pan Am, da ga zaposli kot pilota.
Pilot je sicer v vseh 27 letih kariere pri družbi Air Canada imel licenco za upravljanje komercialnih letal. Vendar policija trdi, da nikoli ni pridobil licence letalskega transportnega pilota za letala (ATPL-A), ki bi jo moral imeti po napredovanju na položaj kapitana leta 2009. "To je podobno, kot če bi imel zdravnik licenco za družinsko medicino, nato pa bi v svoji ambulanti opravljal operacije na možganih," so pojasnili na regionalni policiji. Sumijo namreč, da je pilot tako delodajalcu kot regulatorju lažno prikazoval svoje kvalifikacije.
Nepravilnosti so odkrili leta 2025 med rutinskim pregledom njegove dokumentacije, ko so opazili neskladja v njegovi pilotski licenci. O ugotovitvah je družba Air Canada obvestila pristojne letalske oblasti, nato pa se je začela preiskava.
Upokojil se je že, preden so sprožili preiskavo
Pilot se je upokojil že leta 2025, še preden so januarja sprožili preiskavo z imenom Projekt Ikar. Pri Air Canadi se zagovarjajo, da je bil licenciran komercialni pilot in da je redno dokazoval sposobnost varnega upravljanja velikih potniških letal. Po njihovih navedbah varnost potnikov ni bila ogrožena, saj morajo vsi piloti vsakih šest mesecev opraviti obvezna preverjanja usposobljenosti, enkrat letno pa tudi letalski preizkus pod nadzorom pooblaščenega inštruktorja kanadskih letalskih oblasti.
Kanadske letalske oblasti so pilotu izrekle denarno kazen, poleg tega pa se sooča s sedmimi kazenskimi obtožbami. Med njimi so goljufija v vrednosti nad 5000 kanadskih dolarjev, dva primera uporabe ponarejenih dokumentov ter tri točke zaradi posedovanja ponarejenih oznak oziroma dokazil. Pred sodiščem naj bi se prvič pojavil 29. junija 2026.
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