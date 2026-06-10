Pilot skoraj 17 let prevažal potnike s ponarejeno licenco

Pilota so aretirali 1. junija. Preiskovalci trdijo, da je med letoma 2009 in 2025 kot kapitan opravil več kot 900 domačih in mednarodnih letov, ne da bi kadarkoli pridobil ustrezno pilotsko licenco ali opravil obvezna preverjanja znanja in usposobljenosti, poroča CNN. Povzpel naj bi se celo do položaja poveljnika letala in skoraj 17 let upravljal letala Boeing 767, 777 in 787, v tem času pa zaslužil skoraj tri milijone kanadskih dolarjev (kar sta skoraj dva milijona evrov).

Preiskava primera nosi ime Projekt Ikar FOTO: Peel Regional Police

Primer spominja na zgodbo iz filma Ujemi me, če moreš (v originalu Catch Me If You Can) iz leta 2002, v katerem najstnik (igra ga Leonardo DiCaprio) z lažnim predstavljanjem prepriča letalsko družbo Pan Am, da ga zaposli kot pilota.

Pilot je sicer v vseh 27 letih kariere pri družbi Air Canada imel licenco za upravljanje komercialnih letal. Vendar policija trdi, da nikoli ni pridobil licence letalskega transportnega pilota za letala (ATPL-A), ki bi jo moral imeti po napredovanju na položaj kapitana leta 2009. "To je podobno, kot če bi imel zdravnik licenco za družinsko medicino, nato pa bi v svoji ambulanti opravljal operacije na možganih," so pojasnili na regionalni policiji. Sumijo namreč, da je pilot tako delodajalcu kot regulatorju lažno prikazoval svoje kvalifikacije. Nepravilnosti so odkrili leta 2025 med rutinskim pregledom njegove dokumentacije, ko so opazili neskladja v njegovi pilotski licenci. O ugotovitvah je družba Air Canada obvestila pristojne letalske oblasti, nato pa se je začela preiskava.

Letalo Air Canada FOTO: Profimedia

Upokojil se je že, preden so sprožili preiskavo