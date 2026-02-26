Ali je nekdanji ameriški pilot usposabljal kitajsko vojsko?

65-letni Gerald Eddie Brown Jr., ki ima leta izkušenj z jedrskimi dostavnimi sistemi in letali, tudi z naprednimi nevidnimi lovci F-35, je bil aretiran v Jeffersonvillu v Indiani in obtožen kršitve Zakona o nadzoru izvoza orožja. Kot je razvidno iz izjave tožilstva ZDA za okrožje Kolumbija, naj bi pilot zagotavljal usposabljanje pilotom kitajskih zračnih sil (PLAAF). "Zagotavljanje ameriškega vojaškega usposabljanja našim nasprotnikom predstavlja resno grožnjo nacionalni varnosti," je poudaril Lee Russ, izvršni direktor Urada za posebne preiskave letalskih sil za posebne projekte.

Brown pa naj bi več kot dve leti preživel na Kitajskem, kjer je uril pilote Ljudske osvobodilne vojske (PLA). "Brown je prvi dan v Ljudski republiki Kitajski tri ure odgovarjal na vprašanja o naših letalskih silah, drugi dan pa je za PLAAF pripravil in predstavil kratko predstavitev o sebi," piše v izjavi. "Domnevna Brownova izdaja je razkrila občutljive vojaške taktike in ogrozila varnost naše države, naših oboroženih sil in naših zaveznikov," je dejal James Barnacle, pomočnik direktorja urada FBI v New Yorku. Letalski analitik Peter Layton z inštituta Griffith Asia Institute, nekdanji častnik avstralskih letalskih sil, je za CNN povedal, da bi se Kitajska od Browna lahko naučila vrsto stvari. "Mene bi na njihovem mestu najbolj zanimali sistemi za dostavo jedrskega orožja in taktike, načrtovane za uporabo jedrskega orožja," je pojasnil. Kitajska bi lahko skušala izvedeti tudi, katere taktike piloti lovcev F-35 uporabljajo za izogibanje zaznavi tako pri ofenzivnih napadih kot pri zračni obrambi. Po njegovem mnenju bi se tudi ZDA lahko kmalu soočile s povpraševanjem drugih držav zaveznic, kaj točno je bilo posredovano kitajski vojski. "Zavezniške države, ki letijo z letali F-35, bi lahko zelo odločno zahtevale informacije o tem, kaj ZDA menijo, da je bilo posredovano Kitajcem. In katere spremembe taktik in postopkov bi bilo treba uvesti," je dodal.

A možno je, je še omenil, da je Brown bil zgolj inštruktor na simulatorju v osnovah letenja, kot so vzleti, pristanki in instrumentalno letenje in da sploh ni veliko vedel o samih taktikah. Kljub temu skrb ostaja. Carl Schuster, nekdanji direktor operacij v Skupnem obveščevalnem centru Pacifiškega poveljstva ZDA, je dejal, da bi bila za Kitajsko lahko koristna že pridobitev znanja o teh osnovnih tehnikah. Schuster je za CNN povedal, da "instinkti inštruktorja pilota med usposabljanjem in simuliranimi bojnimi poleti veliko povedo o njegovem preteklem urjenju ter o taktikah, ki jih lahko letalske sile, iz katerih inštruktor izhaja, uporabijo pri prestrezanju ali zračnem boju, ko enkrat pride do spopada". Z združitvijo vsega tega lahko ustvarite zelo temeljito in celovito sliko, je še dodal. Brown naj bi sicer vzpostavil stik s kitajsko vojsko preko še enega obtoženca, ki je bil v stiku s Stephenom Su Binom, kitajskim državljanom, ki je leta 2016 priznal krivdo za posredovanje občutljivih ameriških vojaških podatkov Kitajski ter bil obsojen na skoraj štiri leta zapora v ZDA. Brown sicer ni prvi ameriški pilot, ki so ga obtožili pomoči pri usposabljanju kitajskih pilotov, niti ni prvi, ki so ga povezovali s Sujem. Pred njim je bil nekdanji pilot ameriških marincev Daniel Duggan leta 2017 obtožen kršitve Zakona o nadzoru izvoza orožja, natančneje, zaradi domnevne pomoči kitajskim pilotom na letalonosilkah.

Kdo je Gerald Brown?