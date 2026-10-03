Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Kopilot je pilota napadel s sekiro, teroristično dejanje je načrtoval

Abu Dabi, 03. 10. 2026 12.43 pred 16 minutami 4 min branja 3

Avtor:
U. Z. K.
Kapitan Smit Machchhar

Preiskava je pokazala, da je kopilot letala družbe Flydubai, ki je bilo na poti v Izrael, kapitana napadel s sekiro, ki je v pilotski kabini za nujne primere, ter skušal prevzeti nadzor nad letalom. Tega mu ni uspelo storiti zahvaljujoč prisebnemu pilotu, ki je – kljub temu da je ranjen ležal na tleh – uspel odpreti vrata kabine in tako omogočil vstop potnikom. Ti so napadalca onesposobili in ga zvezali s plastičnimi vezicami ter slušalkami.

Kopilot na letalu družbe Flydubai je načrtoval teroristično dejanje, je danes sporočilo tožilstvo v Združenih arabskih emiratih, ki preiskuje sredin incident na poletu iz Dubaja v Tel Aviv. Preiskava je pokazala, da je kapitana napadel s sekiro, ki je v pilotski kabini za nujne primere, ter skušal prevzeti nadzor nad letalom.

Kapitan Smit Machchhar se po poročanju BBC-ja spominja, kako je poškodovan ležal na tleh, ko je ugotovil, da letalo naglo pada in da mora to preprečiti. "Rekel sem si, da moram zbrati še zadnje atome moči in odpreti vrata od znotraj!" S tem je omogočil vstop v kabino potnikom, ki so napadalca obvladali in prevzeli nadzor nad letalom, rezervni pilot pa je nato varno pristal v Savdski Arabiji.

Preberi še Junaški pilot 'ugrabljenega' leta: 'Nisem mogel dovoliti, da ljudje umrejo'

Pilota, indijskega državljana, so najprej odpeljali v bližnjo bolnišnico, nato pa s helikopterjem v Abu Dabi; njegovo stanje je zdaj stabilno. Kot so sporočili z indijskega veleposlaništva v Združenih arabskih emiratih, je "dobrega zdravja in dobro okreva". "Prepričan sem, da bom hitro okreval in bom kmalu spet zdrav in pri močeh," pa je dejal sam.

Tožilec Hamad Saif al Šamsi je povedal, da je preiskava o letu FZ1073 razkrila, da je "kopilot začel izvajati teroristično dejanje". Dodal je, da bodo z nadaljnjo preiskavo skušali ugotoviti okoliščine incidenta in motiv napadalca, analizirali bodo materialne in digitalne dokaze.

Netanjahu: Napadalec je bil radikaliziran

Po besedah izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja je kopilot, ki je izvedel napad, državljan Omana. Kot je povedal za Fox News, je po tem, ko so ga obvladali, posadki vpil: "Ubijte me, ubijte me!" "Jasno je torej, da je bil nagnjen k samomoru ... Zelo verjetno je, da je nameraval strmoglaviti letalo."

Povedal je tudi, da je bil napadalec v preteklosti deležen "islamistične radikalne indoktrinacije".

Spomnimo

Incident se je zgodil 30. septembra na letu družbe Flydubai v Tel Aviv, na katerem je bilo 174 ljudi, v glavnem izraelskih državljanov. Približno dve uri in pol po vzletu z mednarodnega letališča v Dubaju je letalo začelo strmo padati in izgubilo približno 17.000 čevljev (5.200 metrov) višine. Posadka je najprej sporočila kodo za splošno izredno stanje (squawk 7700), nato pa preklopila na kodo 7500, ki označuje nezakonito poseganje v let oziroma ugrabitev.

Izkazalo se je, da je kopilot napadel kapitana in ga poškodoval. Potnikom je uspelo vdreti v pilotsko kabino in onesposobiti kopilota, rezervni pilot družbe Flydubai, ki je bil na krovu, je nato prevzel pilotiranje in letalo je varno pristalo v Savdski Arabiji.

'Kot na vlaku smrti'

V pogovoru za BBC je eden od potnikov opisal trenutek, ko je spoznal, da je nekaj narobe. "Letalo je nenadoma začelo – kot na vlakcu smrti – strmo padati. Hitro je padalo kakšnih 20 ali 30 sekund, se nato stabiliziralo, zatem pa znova začelo padati," je povedal Almog Itali.

Izraelski predsednik Isaac Herzog je v četrtek dejal, da je potnike na letalu opozorila Izraelka Tali Manes, ki je iz pilotske kabine zaslišala hrup. Njen mož Zvika je skupaj s tremi drugimi moškimi – Yanivom Hayunom, Shoto Musajevom in Asafom Rajuanom – vstopil v pilotsko kabino, potem ko je kapitanu Machchharju uspelo odpreti vrata.

Hayun je v videoposnetku, ki ga je objavil urad predsednika vlade, povedal, da je kopilot poskušal uničiti instrumente in tako onesposobiti letalo. Napadalca je zato prijel za vrat in ga potegnil iz pilotske kabine, nato so mu ga drugi potniki pomagali obvladati. "Potegnil sem za krmilo letala, ki se je nekoliko poravnalo, nato pa mi je [drugi] pilot rekel, da bo od tam naprej on prevzel nadzor," je dejal.

Zvika Manes je za izraelsko javno radiotelevizijo Kan povedal, da so napadalca zvezali z njegovimi lastnimi plastičnimi vezicami in slušalkami za multimedijski sistem.

Netanjahu je v sredinem večernem intervjuju za CNN pohvalil, da so zabodeni pilot, potniki in preostali člani posadke uspeli preprečiti katastrofo, podobno tisti, ki se je zgodila 11. septembra 2001.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
kopilot napad letalo pilot flydubai

Zavrnili večjo zaščito najemnikov, ki jo zahtevajo množice na ulicah

24ur.com Junaški pilot 'ugrabljenega' leta: 'Nisem mogel dovoliti, da ljudje umrejo'
24ur.com Incident nad Atlantikom: razburjeni potnik skušal odpreti vrata letala
24ur.com Drama na letalu: Grozil, da bo razstrelil letalo, obvladal ga je Srb
24ur.com Letalo upravljal zelo izkušen pilot, vzrok nesreče preiskujejo
24ur.com V koči našli večji del letala in truplo švedskega pilota
24ur.com Med poskusom pristanka prestrelili letalo: krogla naj bi ranila stevardeso
24ur.com Potnik prvega razreda napadel košaro s prigrizki in skušal odpreti vrata
Priporoča
  • 4
  • 1
  • 6
  • 2
  • 5
  • 3
  • 8
  • 7
KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Jani.
03. 10. 2026 13.05
Pilot CAR! 👏👏👏👏👏
Odgovori
0 0
jafalical
03. 10. 2026 12.58
O joj...to je grozljivo brat,kaj sele tistim,ki so kaj takega doziveli in k sreci preziveli.Pilot je resil ogronno zivljenj in Bogu hvala,da je imel v sebi toliko prisebnosti,da je znal reagieati kljub soku,poskodbi.Torej s sekiro na avion,nekdo spregledal ze spodaj na terninalu ali pa sploh ni sel skozi kintrolo kovin,orozja?
Odgovori
+1
1 0
Ricinus
03. 10. 2026 13.05
Predlagam, da prebereš članek v celoti. Sekira je bila v pilotski kabini kot del opreme za izhod v sili
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Sharon Stone razkrila pretresljivo izkušnjo iz najstniških let: "Lahko bi rodila v stranišču"
Kako pripraviti otroka za šolo v naravi?
Kako pripraviti otroka za šolo v naravi?
Otečenost nog je ena najpogostejših nosečniških tegob
Otečenost nog je ena najpogostejših nosečniških tegob
To se zgodi, ko se starša prepirata pred otrokom
To se zgodi, ko se starša prepirata pred otrokom
zadovoljna
Portal
Ženske po 40. letu jih množično kupujejo: hlače, ki pristajajo skoraj vsaki postavi
Teh 5 znamenj bo retrogradno Venero občutilo najmočneje
Teh 5 znamenj bo retrogradno Venero občutilo najmočneje
Pozabite na kino: To je najbolj nora ideja za zmenek v Ljubljani
Pozabite na kino: To je najbolj nora ideja za zmenek v Ljubljani
Ženske so jim izpostavljene bolj kot moški: odkrili so jih v izdelku, ki ga nosimo vsak dan
Ženske so jim izpostavljene bolj kot moški: odkrili so jih v izdelku, ki ga nosimo vsak dan
vizita
Portal
To je eden najbolj zdravih zajtrkov, in ne, ni govora o jajcih ali ovsenih kosmičih
Šest simptomov, ki jih morajo ljudje po 50. letu nujno preveriti
Šest simptomov, ki jih morajo ljudje po 50. letu nujno preveriti
Zakaj vas po prvem jesenskem mrazu začne boleti grlo? Morda ni kriv virus
Zakaj vas po prvem jesenskem mrazu začne boleti grlo? Morda ni kriv virus
Zakaj v odnosih vedno znova rešuješ druge (tudi ko te nihče ne prosi)
Zakaj v odnosih vedno znova rešuješ druge (tudi ko te nihče ne prosi)
cekin
Portal
Trik za krompirjeve počitnice, s katerim družina prihrani več sto evrov
Zakaj skoraj nič ne stane natanko 10 evrov? Trgovci zelo dobro vedo, kaj počnejo
Zakaj skoraj nič ne stane natanko 10 evrov? Trgovci zelo dobro vedo, kaj počnejo
Jesen 2026 bo za teh 5 znamenj prelomna: odpirajo se nove poslovne priložnosti
Jesen 2026 bo za teh 5 znamenj prelomna: odpirajo se nove poslovne priložnosti
'Onemogočanje plačila parkirnine z gotovino je prekršek'
'Onemogočanje plačila parkirnine z gotovino je prekršek'
moskisvet
Portal
Bila je zadnja jugoslovanska kraljica: njeno življenje je bilo vse prej kot pravljica
Priljubljena vplivnica priznala: 'Nikoli v življenju nisem prebrala knjige'
Priljubljena vplivnica priznala: 'Nikoli v življenju nisem prebrala knjige'
Zakaj Afrika počasi razpada na dva dela?
Zakaj Afrika počasi razpada na dva dela?
Iz dneva v dan bolj priljubljen: šport, ki je osvojil Slovenijo
Iz dneva v dan bolj priljubljen: šport, ki je osvojil Slovenijo
dominvrt
Portal
Ponoči na podstrešju slišite čudne zvoke? Ne gre nujno za miš
Vsak mesec zavržemo kilogram hrane, ki bi jo še lahko pojedli
Vsak mesec zavržemo kilogram hrane, ki bi jo še lahko pojedli
Zemljevid: to so kraji, kjer boste najlažje napolnili košare s kostanjem
Zemljevid: to so kraji, kjer boste najlažje napolnili košare s kostanjem
Madeži in neprijeten vonj izginejo: trik za čiščenje sedežne, ki ga pozna premalo ljudi
Madeži in neprijeten vonj izginejo: trik za čiščenje sedežne, ki ga pozna premalo ljudi
okusno
Portal
Jabolka niso samo za pito: recepti za hitro pecivo, sladico v kozarcu in rolado
Topel večerni napitek, ki ima veliko pozitivnih učinkov
Topel večerni napitek, ki ima veliko pozitivnih učinkov
Jesensko vikend kosilo: 5 receptov, med katerimi boste težko izbrali
Jesensko vikend kosilo: 5 receptov, med katerimi boste težko izbrali
Vedno izgine s pladnja peciva: priljubljena sladica brez peke po receptu naše bralke
Vedno izgine s pladnja peciva: priljubljena sladica brez peke po receptu naše bralke
voyo
Portal
Nasmeh
O.J.: Ameriški zločin
O.J.: Ameriški zločin
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Zgodba Taylor Swift
Zgodba Taylor Swift
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1984