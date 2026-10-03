Kopilot je pilota napadel s sekiro, teroristično dejanje je načrtoval

Kopilot na letalu družbe Flydubai je načrtoval teroristično dejanje, je danes sporočilo tožilstvo v Združenih arabskih emiratih, ki preiskuje sredin incident na poletu iz Dubaja v Tel Aviv. Preiskava je pokazala, da je kapitana napadel s sekiro, ki je v pilotski kabini za nujne primere, ter skušal prevzeti nadzor nad letalom. Kapitan Smit Machchhar se po poročanju BBC-ja spominja, kako je poškodovan ležal na tleh, ko je ugotovil, da letalo naglo pada in da mora to preprečiti. "Rekel sem si, da moram zbrati še zadnje atome moči in odpreti vrata od znotraj!" S tem je omogočil vstop v kabino potnikom, ki so napadalca obvladali in prevzeli nadzor nad letalom, rezervni pilot pa je nato varno pristal v Savdski Arabiji.

Pilota, indijskega državljana, so najprej odpeljali v bližnjo bolnišnico, nato pa s helikopterjem v Abu Dabi; njegovo stanje je zdaj stabilno. Kot so sporočili z indijskega veleposlaništva v Združenih arabskih emiratih, je "dobrega zdravja in dobro okreva". "Prepričan sem, da bom hitro okreval in bom kmalu spet zdrav in pri močeh," pa je dejal sam. Tožilec Hamad Saif al Šamsi je povedal, da je preiskava o letu FZ1073 razkrila, da je "kopilot začel izvajati teroristično dejanje". Dodal je, da bodo z nadaljnjo preiskavo skušali ugotoviti okoliščine incidenta in motiv napadalca, analizirali bodo materialne in digitalne dokaze.

Netanjahu: Napadalec je bil radikaliziran

Po besedah izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja je kopilot, ki je izvedel napad, državljan Omana. Kot je povedal za Fox News, je po tem, ko so ga obvladali, posadki vpil: "Ubijte me, ubijte me!" "Jasno je torej, da je bil nagnjen k samomoru ... Zelo verjetno je, da je nameraval strmoglaviti letalo." Povedal je tudi, da je bil napadalec v preteklosti deležen "islamistične radikalne indoktrinacije".

Spomnimo

Incident se je zgodil 30. septembra na letu družbe Flydubai v Tel Aviv, na katerem je bilo 174 ljudi, v glavnem izraelskih državljanov. Približno dve uri in pol po vzletu z mednarodnega letališča v Dubaju je letalo začelo strmo padati in izgubilo približno 17.000 čevljev (5.200 metrov) višine. Posadka je najprej sporočila kodo za splošno izredno stanje (squawk 7700), nato pa preklopila na kodo 7500, ki označuje nezakonito poseganje v let oziroma ugrabitev. Izkazalo se je, da je kopilot napadel kapitana in ga poškodoval. Potnikom je uspelo vdreti v pilotsko kabino in onesposobiti kopilota, rezervni pilot družbe Flydubai, ki je bil na krovu, je nato prevzel pilotiranje in letalo je varno pristalo v Savdski Arabiji.

'Kot na vlaku smrti'