Pilota bosta med letom zamenjala letali

Gre za prvi tovrstni preizkus, ki se ga lotevata dobra prijatelja in sorodnika, saj gre za bratranca. Na podvig sta se temeljito pripravila in za prosti pad preizkusila po meri izdelani zračni zavori, ki bosta poskrbeli za nadzorovano padanje s hitrostjo 225 km/h.

Luke Aikins je izkušen padalec z več kot 21.000 skoki, pilot komercialnih letal in helikopterjev, inovator in trener, so sporočili iz Red Bulla, ki je pokrovitelj tudi tega dogodka. Leta 2012 je imel Aikins, ki je razvil idejo o menjavi letal, tudi pomembno vlogo svetovalca za skok s padalom pri projektu Red Bull Stratos, ko je avstrijski skakalec Felix Baumgartner skočil iz stratosfere.

"Ta projekt je vrhunec moje kariere in moj cilj je pokazati, da je vse mogoče. Lahko se odločiš narediti nekaj, kar se na trenutke zdi noro, nezaslišano in neizvedljivo, vendar ti uspe zaradi odločnosti, ambicioznosti in kreativnosti," o dogodku v Arizoni pravi Aikins.