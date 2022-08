Pilota, ki sta si med poletom izmenjala udarce, so suspendirali

Po prepiru med poletom v pilotski kabini letala družbe Air France so pilota suspendirali. Tuji mediji povzemajo, da sta si junija med poletom med Ženevo in Parizom pilota izmenjala udarce, poroča Insider.

Kmalu po vzletu je kabinsko osebje slišalo spor, ob čemer so posredovali in ga prekinili. Eden od pilotov je ostal v pilotski kabini do konca potovanja.

Razlog za pretep ni jasen, vendar ga je tiskovni predstavnik letalske družbe označil za "popolnoma neprimerno vedenje", povzemajo tuji mediji. Letalski prevoznik preiskuje pilote.

Družba Air France je bila v zadnjih mesecih deležna večjega nadzora zaradi nepravilnega ravnanja na področju varnosti.

Francoski organ za preiskave varnosti v civilnem letalstvu Bureau d'Enquetes et d'Analyses je ugotovil, da je letalska družba s sedežem v Parizu večkrat spregledala in kršila varnostne postopke, vključno z letom 2020, ko je osebje po vzletu ugotovilo, da v rezervoarju letala primanjkuje okvirno 39.643 litrov goriva.

Poročilo BEA navaja "ponavljajoče se preiskave, ki so pokazale prilagajanje postopkov, celo njihovo namerno kršenje, kar je privedlo do zmanjšanja varnostnih rezerv," povzemajo tuji mediji.