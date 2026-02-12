Naslovnica
Tujina

Piloti in kabinsko osebje Lufthanse stavka: ohromljen tudi promet na Brniku

Frankfurt, 12. 02. 2026 16.56

Avtor:
STA N.L.
Lufthansa zaradi stavke odpovedala več sto letov

Nemški letalski prevoznik Lufthansa je, potem ko so piloti in kabinsko osebje minuto čez polnoči začeli opozorilno stavko, samo na letališčih v Frankfurtu in Münchnu skupaj odpovedal čez 700 letov. Prizadeti so tudi potniki na poti v oziroma iz Ljubljane.

Na frankfurtskem letališču so po navedbah nemške tiskovne agencije dpa odpovedali 450 od 1117 odhodov, na münchnskem letališču pa bo na tleh ostalo 275 od 920 letal, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Na spletni strani Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana je navedeno, da je letalo Lufthanse danes nekaj pred 10. uro pristalo na Brniku, let v Frankfurt pa je bil namesto ob 10.30 ob 15.05. Letala iz Münchna, ki bi moralo na ljubljanskem letališču pristati ob 12.40, medtem ni bilo, posledično je bil odpovedan tudi let v bavarsko prestolnico, sicer predviden za ob 13.20.

Po poročanju DeutcheWelle bi odpovedi letov lahko prizadele skoraj 70.000 potnikov. Pod okriljem Lufthanse sicer delujejo še letalske družbe Swiss, Austrian Airlines in Brussels Airlines.

Želijo višje plače

Okoli 4800 pilotov pri Lufthansi in njeni podružnici Lufthansa Cargo zahteva višje prispevke delodajalca za pokojnine, kabinsko osebje pa želi sprožiti pogajanja o več pravicah v okviru kolektivne pogodbe. Med drugim želijo višje plače. Pričakujejo tudi pripravo načrta presežnih delavcev v primeru odpuščanj ob prestrukturiranju.

Sindikat UFO je k stavki pozval tudi zaposlene v regionalni podružnici Lufthansa CityLine, ki ji grozi zaprtje.

"Stavka poteka po pričakovanjih," je danes na letališču v Frankfurtu, kjer so se pred okenci Lufthanse vile dolge vrste, ocenil predstavnik UFO Harry Jaeger.

Andreas Pinheiro iz sindikata pilotov pa je izpostavil, da od vodstva pričakujejo novo ponudbo, a se jim še ni oglasilo. Ob tem je posvaril pred možnostjo novih stavk. "Kot sindikat razen stavke nimamo na voljo veliko drugih sredstev," je dejal. "Če ni ponudbe, se eskalacija nezadovoljstva nadaljuje," je pristavil.

ZDA kopičijo sile: druga bojna skupina kmalu na poti k Iranu?

Nežna dušca
12. 02. 2026 18.04
Nič hudega. Zrak bo čistejši.
bibaleze
