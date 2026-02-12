Piloti in kabinsko osebje Lufthanse stavka: ohromljen tudi promet na Brniku

Na frankfurtskem letališču so po navedbah nemške tiskovne agencije dpa odpovedali 450 od 1117 odhodov, na münchnskem letališču pa bo na tleh ostalo 275 od 920 letal, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Na spletni strani Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana je navedeno, da je letalo Lufthanse danes nekaj pred 10. uro pristalo na Brniku, let v Frankfurt pa je bil namesto ob 10.30 ob 15.05. Letala iz Münchna, ki bi moralo na ljubljanskem letališču pristati ob 12.40, medtem ni bilo, posledično je bil odpovedan tudi let v bavarsko prestolnico, sicer predviden za ob 13.20.

Po poročanju DeutcheWelle bi odpovedi letov lahko prizadele skoraj 70.000 potnikov. Pod okriljem Lufthanse sicer delujejo še letalske družbe Swiss, Austrian Airlines in Brussels Airlines.