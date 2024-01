Piloti za požar na letalu niso vedeli, obvestilo jih je kabinsko osebje

"Ko se je letalo dotaknilo tal, je pilot začutil nenaden sunek in izgubil nadzor. Prišlo je do požara, vendar ga piloti na začetku niso zaznali in so zanj izvedeli od kabinskega osebja, " je za BBC povedal tiskovni predstavnik družbe Japan Airlines.

Sistem za obveščanje potnikov na letalu je bil poškodovan in ni deloval, tako da je morala posadka za dajanje navodil potnikom uporabljati megafone in kričati. "Prva stvar, ki so jo naredili, je, da so potnikom dali navodila, naj ostanejo mirni in naj ne vstajajo s svojih sedežev, saj bi to lahko zelo otežilo evakuacijo," je opisal tiskovni predstavnik.

Japonski mediji so za evakuacijo uporabili izraz "čudežnih 18 minut". Potniki so v skladu z navodili, ki so jih prejeli, pustili svojo ročno prtljago, se napotili proti zasilnemu izhodu in se spustili z letala, še preden so ga v celoti zajeli plameni. "Kabinsko osebje je potnikom kričalo navodila: 'Pustite svojo prtljago!', Sezujte visoke pete' in 'Sklonite glave' ... Njihovo sodelovanje je bilo ključno za vse, da so lahko hitro in varno zapustili letalo", je še dodal.