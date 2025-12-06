Pingvine v pariškem živalskem vrtu preventivno cepili proti ptičji gripi

V živalskem vrtu, ki se nahaja v parku Vincennes na vzhodu francoske prestolnice, sicer še nikoli niso odkrili primera ptičje gripe.

Francoski zdravstveni organi so prejšnji teden opozorili, da bo letošnja sezona ptičje gripe najverjetneje najhujša v zadnjih nekaj letih.

V pariškem živalskem vrtu so zato preventivno cepili vse pingvine. Tisti med njimi, ki so se izvalili letos, bodo čez en mesec prejeli dodatno dozo cepiva.

Oskrbovalci živalskega vrta so ob tem pingvine še stehtali in izmerili, pobrali perje, odvzeli krvne vzorce, pregledali njihove noge in preverili njihove mikročipe.

Pariški živalski vrt je sicer tudi dom divjih ptic, kot so vrane, srake, gosi in papige, zato bi izbruh bolezni v živalskem vrtu za živali lahko bil usoden.

Na Antarktiki so leto prvič že zgodaj odkrili primere ptičje gripe, kar je povzročilo nekaj zaskrbljenosti za dobrobit pingvinov, navaja AFP.