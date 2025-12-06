Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tujina

Pingvine v pariškem živalskem vrtu preventivno cepili proti ptičji gripi

Pariz, 06. 12. 2025 10.48 | Posodobljeno pred 54 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
STA , K.H.
Komentarji
2

V pariškem živalskem vrtu so okoli 40 pingvinov preventivno cepili proti ptičji gripi. Francoski zdravstveni organi so namreč prejšnji teden opozorili, da bo letošnja sezona ptičje gripe najverjetneje najhujša v zadnjih nekaj letih.

V živalskem vrtu, ki se nahaja v parku Vincennes na vzhodu francoske prestolnice, sicer še nikoli niso odkrili primera ptičje gripe.

Francoski zdravstveni organi so prejšnji teden opozorili, da bo letošnja sezona ptičje gripe najverjetneje najhujša v zadnjih nekaj letih.

V pariškem živalskem vrtu so zato preventivno cepili vse pingvine. Tisti med njimi, ki so se izvalili letos, bodo čez en mesec prejeli dodatno dozo cepiva.

Oskrbovalci živalskega vrta so ob tem pingvine še stehtali in izmerili, pobrali perje, odvzeli krvne vzorce, pregledali njihove noge in preverili njihove mikročipe.

Pariški živalski vrt je sicer tudi dom divjih ptic, kot so vrane, srake, gosi in papige, zato bi izbruh bolezni v živalskem vrtu za živali lahko bil usoden.

Na Antarktiki so leto prvič že zgodaj odkrili primere ptičje gripe, kar je povzročilo nekaj zaskrbljenosti za dobrobit pingvinov, navaja AFP.

pingvini pariz cepljenje živalski vrt ptičja gripa
Naslednji članek

Ženska umrla na stopnišču, njen partner s poškodbo vratu

Naslednji članek

Dovoljenje za uro in pol na teden, operiral pa osem pacientov na dan?

  • Bauhaus katalog
  • Makita set orodij
  • Cubes hladnilnik
  • figura božiček
  • Božično drevo
  • Led figurica
  • Božična razsvetljava
  • Akustični panel
  • Konvektorski grelnik
  • Kopalniško pohištvo
  • Svetlobna veriga
  • Zložljivi podest
  • Božične krogle
KOMENTARJI (2)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
IvanJaJo
06. 12. 2025 11.10
-1
Imate cepivo, da cepite nase poslance proti gribi sprane glave?🤔🙄🤣💆💆‍♀️💆‍♂️🤣🤣🤣
ODGOVORI
1 2
but_the_ppl_are_retarded
06. 12. 2025 11.24
-1
Take si zaslužimo.
ODGOVORI
0 1
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1385