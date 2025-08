Pingvini si lahko oddahnejo, novih carin za njihove otoke ne bo

Administracija ameriškega predsednika Donalda Trumpa je aprila uvedla vzajemne carine za vse države sveta. Na seznamu pa so se takrat na presenečenje mnogih znašli tudi nekateri povsem neposeljeni otoki blizu Antarktike, kjer večinoma prebivajo pingvini, tjulnji in ptice.

A kot poroča BBC, si lahko pretežno pernati prebivalci otokov Heard in McDonald tokrat oddahnejo. Carine bodo za to nenaseljeno avstralsko ozemlje ostale pri prvotnih 10 odstotkih. Na teh majhnih, oddaljenih antarktičnih postojankah že skoraj desetletje ni stopil noben človek, a nekako so se aprila vseeno znašle na Trumpovem seznamu trgovinskih ciljev.

Portal dodaja, da je težko dobiti jasno sliko o trgovinskih odnosih med otokoma Heard in McDonald ter ZDA, a Avstralija se je že ob prvi uvedbi carin za to območje odzvala, da gre najverjetneje za "očitno napako". "Ubogi pingvini. Ne vem, kaj so storili Trumpu," je aprila dejal minister za trgovino Don Farrell.

Avstralski premier Anthony Albanese pa je dejal: "To zgolj dokazuje in ponazarja dejstvo, da noben kraj na Zemlji ni varen pred Trumpovimi carinami."