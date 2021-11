Pipistrelova električna letala testirajo Kraljeve zračne sile

Razlog, da si prizadevajo narediti večji premik k okolju prijaznejšim alternativam, morda leži v dejstvu, da obrambne sile v Združenem kraljestvu proizvedejo kar 50 odstotkov vseh emisij centralne vlade. Prav zato želijo spremeniti svojo porabo energije in se posluževati izdelkov, praks in vedenj, ki so okolju prijaznejši in zmanjšujejo emisije, s tem pa bodo tudi uspešno sodelovali v prehodu na zeleno energijo. Kot je zapisano v poročilu podnebnih sprememb in trajnosti obrambnih sil v Združenem kraljestvu, bodo obrambne sile močnejše, če bodo sledile novim, prilagodljivim in učinkovitim možnostim.

Dragocena priložnost za boljše razumevanje ene novejših tehnologij

Ko se je Kraljevim zračnim silam ponudila priložnost za dostop do letala Pipistrel Velis Electro (brez obveznosti ali stroškov), so to prepoznale kot dragoceno priložnost, ki jo bodo izkoristile za boljše razumevanje ene izmed najnovejših tehnologij, ki so na voljo.

Manjša ekipa iz Centra za zračne in vesoljske sile (ASWC) si je letalo med poletom v Damyns Hallu ogledala že junija, v prihodnjih mesecih pa načrtujejo izvedbo več poletov. Sile Kraljevega vojnega letalstva so sicer že začele z aktivnostmi, s katerimi bodo svoje platforme pripravile na 100-odstotno sintetično letalsko gorivo. Zavezale so se, da bodo svoje prvo brezemisijsko letalo v zrak spravile do konca tega desetletja.