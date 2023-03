Pirc Musarjeva in Fajonova na Konferenci ZN o najmanj razvitih državah

Fajonova bo medtem sodelovala na ministrskem srečanju na temo sodelovanja Jug - Jug in okrogli mizi o uporabi znanosti, tehnologije in inovacij za doseganje ciljev trajnostnega razvoja v najmanj razvitih državah.

Predsednica bo danes v imenu Slovenije nastopila tudi kot govornica na plenarnem zasedanju. V torek bo glede na napoved njenega urada sopredsedovala tematski okrogli mizi o soočanju s podnebnimi spremembami in podpori okolju.

Konferenca Združenih narodov o najmanj razvitih državah poteka enkrat na deset let, na vsaki se sprejme akcijski načrt, ki opredeljuje cilje in zaveze za naslednje desetletje. Zadnja konferenca je bila leta 2011 v Istanbulu. V leta 1971 ustanovljeno kategorijo najmanj razvitih držav v okviru ZN se trenutno uvršča 46 držav.

Tokratna konferenca, ki bo potekala do četrtka, velja za pomembno priložnost za dvig zavesti in potrditev političnih zavez za podporo najmanj razvitim državam pri uresničevanju agende za trajnostni razvoj do leta 2030, poudarjajo tako v uradu predsednice kot na zunanjem ministrstvu.

Pričakuje se udeležba na najvišji ravni iz okoli petdesetih držav, najštevilčnejša bo iz manj razvitih držav.

Tako Pirc Musarjeva kot Fajonova bosta imeli v zadnjih mesecih lobiranja za kandidaturo Slovenije za nestalno članico Varnostnega sveta ZN ob robu številna srečanja. Predsednica se bo med drugim sešla z generalnim sekretarjem ZN Antoniem Guterresom, Fajonova pa predvidoma z zunanjimi ministri Madagaskarja, Gvineje Bisao, Liberije, Kambodže, Singapurja in Nigra.