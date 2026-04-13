Tujina

Pirc Musarjeva in Milanović zagotovila nadaljevanja vrha Brdo-Brioni

Reka, 13. 04. 2026 15.46 pred 14 dnevi 2 min branja 5

Avtor:
N.V. STA
Vrh Brdo-Brioni v Tivtu

Predsednica Nataša Pirc Musar je med obiskom na Reki, v okviru katerega se je srečala s hrvaškim predsednikom Zoranom Milanovićem, zagotovila, da si bosta oba prizadevala za nadaljevanje procesa Brdo-Brioni. Po njenih besedah bo vrh, ki bi moral potekati maja na Brionih, a ga je Milanović odpovedal, letos ali v začetku prihodnjega leta.

Milanović je marca "zaradi izjav in ravnanja" srbskega predsednika Aleksandra Vučića odpovedal majski vrh slovensko-hrvaške pobude Brdo-Brioni, rekoč, da ni pogojev, da bi Vučić prišel na Hrvaško, kjer bi moralo potekati srečanje.

Vučić je pred tem med drugim dejal, da ima Srbija rakete zrak-zemlja, ki da lahko zadenejo cilje na razdalji do 400 kilometrov. Poudaril je, da Srbija ne namerava nikogar napasti, a obenem izrazil bojazen, da bi bila sama v prihodnosti lahko tarča napada Hrvaške, Albanije ali Kosova.

FOTO: Nebojša Tejić - STA

Pirc Musarjeva je danes spomnila, da sta z Milanovićem že trikrat organizirala proces Brdo-Brioni, ki je izjemno pomemben tudi njej. Ponovila je, da razume njegovo odločitev, da ne bo gostil vrha, in zagotovila, da bosta "naredila vse, da bo proces Brdo-Brioni proces šel naprej".

Po njenih besedah se z Milanovićem zavedata pomembnosti tega procesa in se bosta skupaj potrudila, da bodo našli drugega organizatorja. Kot je še dodala, ne more povedati, kje se bodo sestali, se bo pa to po njenih besedah zgodilo "letos, če ne letos, pa zagotovo takoj v začetku prihodnjega leta".

Milanović je poudaril, da mu je žal zaradi odpovedi vrha, ki bi se na Hrvaškem, odkar je predsednik, odvijal prvič. Po njegovih besedah gre za koristen forum za dialog, a je Vučić pretiraval in ga kot gostitelja spravil v nerešljiv položaj.

"Ne želim se prepirati in razlagati, da Hrvaška ne bo napadla Srbije s tanki. On to ves čas ponavlja. Tako se ni mogoče pogovarjati," je sporočil in dodal, da "zato žal iz Brionov ne bo nič".

Proces Brdo-Brioni je skupna slovensko-hrvaška pobuda, ki poteka od leta 2010 z namenom krepitve medsebojnega sodelovanja in pospeševanja evropske integracije držav jugovzhodne Evrope.

Poleg Slovenije, Hrvaške in Srbije so članice pobude tudi Albanija, Bosna in Hercegovina, Črna gora, Severna Makedonija in Kosovo. Srečanja v okviru pobude so od leta 2013 potekala vsako leto. Približno polovico jih je gostila Slovenija. Zadnji vrh pobude je bil oktobra lani v Albaniji.

vrh brdo-brioni nataša pirc musar zoran milanović aleksandar vučić
KOMENTARJI5

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Slavko BabIč
13. 04. 2026 20.20
Manjka samo še Stevo.
+0
1 1
Holy50
13. 04. 2026 18.12
Da se sklicuješ na mednarodno pravo moraš prvotno sam spoštovati slednje. Kar je južno od Karavank komedija.
+2
2 0
Delavec_Slo
13. 04. 2026 18.07
Musarca. VLADAVINA PRAVA, SAJ TI VEŠ KAJ TO POMENI, SAJ SI PRAVNICA!!!
+4
4 0
MC King
13. 04. 2026 17.32
Melonijeva mi je prav všeč, za razliko od naše melone, ki zgleda kot moški del ženskega para. Pač subjektivna ocena, se opravičujem.
+5
5 0
Delavec_Slo
13. 04. 2026 17.20
Aja, kaj pa arbitraža gospa pravnica, varuhinja čl. Pravic!
+4
4 0
