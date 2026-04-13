Pirc Musarjeva in Milanović zagotovila nadaljevanja vrha Brdo-Brioni

Vučić je pred tem med drugim dejal, da ima Srbija rakete zrak-zemlja, ki da lahko zadenejo cilje na razdalji do 400 kilometrov. Poudaril je, da Srbija ne namerava nikogar napasti, a obenem izrazil bojazen, da bi bila sama v prihodnosti lahko tarča napada Hrvaške, Albanije ali Kosova.

Milanović je marca "zaradi izjav in ravnanja" srbskega predsednika Aleksandra Vučića odpovedal majski vrh slovensko-hrvaške pobude Brdo-Brioni, rekoč, da ni pogojev, da bi Vučić prišel na Hrvaško, kjer bi moralo potekati srečanje.

Pirc Musarjeva je danes spomnila, da sta z Milanovićem že trikrat organizirala proces Brdo-Brioni, ki je izjemno pomemben tudi njej. Ponovila je, da razume njegovo odločitev, da ne bo gostil vrha, in zagotovila, da bosta "naredila vse, da bo proces Brdo-Brioni proces šel naprej".

Po njenih besedah se z Milanovićem zavedata pomembnosti tega procesa in se bosta skupaj potrudila, da bodo našli drugega organizatorja. Kot je še dodala, ne more povedati, kje se bodo sestali, se bo pa to po njenih besedah zgodilo "letos, če ne letos, pa zagotovo takoj v začetku prihodnjega leta".

Milanović je poudaril, da mu je žal zaradi odpovedi vrha, ki bi se na Hrvaškem, odkar je predsednik, odvijal prvič. Po njegovih besedah gre za koristen forum za dialog, a je Vučić pretiraval in ga kot gostitelja spravil v nerešljiv položaj.

"Ne želim se prepirati in razlagati, da Hrvaška ne bo napadla Srbije s tanki. On to ves čas ponavlja. Tako se ni mogoče pogovarjati," je sporočil in dodal, da "zato žal iz Brionov ne bo nič".