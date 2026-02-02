Naslovnica
Tujina

Pirc Musarjeva in Steinmeier o enotni Evropi

Berlin, 02. 02. 2026 15.51 pred 12 dnevi 2 min branja 16

Avtor:
STA L.M.
Sprejem za diplomatski zbor ob novem letu

Predsednica Nataša Pirc Musar se je v Berlinu srečala z nemškim kolegom Frank-Walterjem Steinmeierjem, s katerim sta med drugim govorila o odnosih med EU in ZDA. Strinjala sta se, da so trdni čezatlantski odnosi ključni za stabilnost in varnost Evrope. Predsednica se je udeležila tudi sprejema ob bližajočem se slovenskem kulturnem prazniku.

Nataša Pirc Musar in Frank-Walter Steinmeier sta pozornost namenila aktualnim evropskim in globalnim izzivom, še posebej prihodnjim odnosom med EU in ZDA. Strinjala sta se, da so trdni čezatlantski odnosi ključni za stabilnost, varnost in blaginjo Evrope ter za učinkovito soočanje z globalnimi krizami, so sporočili iz predsedničinega urada.

Predsednica, ki se je mudila v Berlinu v okviru delovnega obiska, je poudarila, da mora EU v odnosu do ZDA nastopati enotno, samozavestno in kot zanesljiv partner, hkrati pa krepiti svojo strateško avtonomijo.

Predsednika sta se dotaknila tudi razmer na Zahodnem Balkanu, širitve EU in vojne v Ukrajini. Pirc Musarjeva je ob tem izpostavila pomen verodostojnega širitvenega procesa in skupnega evropskega delovanja, ki temelji na mednarodnem pravu, solidarnosti in spoštovanju človekovih pravic. Vendar pa mora biti ta proces po njenem prepričanju hitrejši in učinkovitejši, brez zniževanja standardov.

Frank-Walter Steinmeier
Frank-Walter Steinmeier
FOTO: AP

Glede razmer na Bližnjem vzhodu je slovenska predsednica poudarila nujnost nadaljevanja diplomatskih prizadevanj za umiritev razmer ter pomen spoštovanja mednarodnega prava in resolucij Združenih narodov.

Pirc Musarjeva je ob današnjem srečanju Steinmeierja, ki se mu marca prihodnje leto izteče mandat, označila za "državnika, človeka in modreca". "V času, ko nekateri politiki svojo podobo gradijo na ustvarjanju razdeljenosti in populističnih potezah, ki so slabo premišljene, je njegov umirjen in načelen pristop dragocen opomnik, kakšno vlogo bi morala imeti politika oziroma državniki," je poudarila.

V uradu nemškega predsednika pa so ob obisku Pirc Musarjeve Slovenijo opisali kot "tesnega in zaupanja vrednega partnerja v EU".

Predsednica republike se je v okviru obiska udeležila tudi sprejema za slovensko in nemško kulturno skupnost ob bližajočem se slovenskem kulturnem prazniku, 8. februarju.

V nagovoru je poudarila, da je kultura eden temeljnih stebrov slovenske identitete in pomembno vezno tkivo med narodi. "Kultura krepi demokratične družbe, spodbuja medsebojno razumevanje in ponuja prostor za dialog tudi v težkih časih," je še dejala predsednica, kot so sporočili iz njenega urada.

Nataša Pirc Musar Frank-Walter Steinmeier Evropska unija mednarodni odnosi kultura
KOMENTARJI16

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Smuuki
03. 02. 2026 10.07
Kako bo enotna evropa ko pa načrtno gojite nastrpnost, razdvojenost naroda? Strpnost moramo začeti pri najmanjši enoti. Doma se sami ne zmoremo poenotit a pričakujemo enotnost evrope. Kako le? So naši vladajoči brez osnovnih znanj da take prekucujejo? Ni dovolj reči bodimo enotni to je treba spraviti v prakso, to moramo živeti. 27 aprila so za nas nemci in italijani okupatorji, fašisti, nacisti naslednji dan naši najpomemnejši trgovinski partner. Ne gre to tako. Dejanja ki nas razdvajajo moramo opustiti, prepovedati, izriniti iz našega življenja ne pa podpihovati kar počnemo že 85 let. Je pa tudi to res da v sožitju leve ideologije ne preživijo. Tako okolje bi jih po naravni poti izkoreninilo. Še dolgo ne bomo enotni.
Odgovori
+2
2 0
vlahov
02. 02. 2026 20.10
Zavoženo RS lahko reši le Bog .
Odgovori
+2
2 0
tron3
02. 02. 2026 19.38
Lahko govorita kar želita, vendar o usodi bodo odločali samo trije, katere ne zanima mnenje npr Musarjeva in njenega nemškega kolega!!! Oba sta tragična junaka te zgodbe!!!
Odgovori
+6
6 0
Kruti_realizem
02. 02. 2026 19.00
Mednarodno pravo, a ne gospa predsednica? KOSOVO JE SRBIJA!!! Srbija do Grenlanda ;-)
Odgovori
+3
3 0
flojdi
02. 02. 2026 18.33
..jest pa sanjam o enotni Zemlji.
Odgovori
+2
2 0
zhadum
02. 02. 2026 18.28
ko zenska vodi drzavo je to to. albanizacija slovenije. katastrofa
Odgovori
+6
6 0
Kod.
02. 02. 2026 16.47
Bruselj,2.februar 2026, 14:47 Draghi: "Evropa se mora odločiti, postati federacija, da bi bila sila."........ "Svetovni red je mrtev, grožnja je tisto, kar ga bo nadomestilo".......... Od vseh,ki se danes znajdejo stisnjeni med Združenimi državami in Kitajsko, imajo le Evropejci možnost,da sami postanejo resnična sila.
Odgovori
+2
2 0
Kod.
02. 02. 2026 16.52
Draghi: "ZDA si prizadevajo za prevlado in razdrobljenost EU."............ »Združene države Amerike si v svojem trenutnem položaju prizadevajo za prevlado v kombinaciji s partnerstvom . Kitajska podpira svoj model rasti tako, da svoje stroške izvaža na druge. Evropsko povezovanje je zgrajeno drugače: ne na sili, temveč na skupni volji. Ne na podredjenosti, temveč na skupni koristi ,« je pojasnil Draghi. Združene države Amerike, je poudaril, danes »uvajajo carine Evropi, ogrožajo naše teritorialne interese in prvič jasno dajejo vedeti, da evropsko politično razdrobljenost smatrajo za lastno korist .«
Odgovori
+1
1 0
Ud lete.
02. 02. 2026 16.41
Če strnemo sta se strinjala, da bi se Evropejci pobili med sabo, če Amerikanci ne bi bdeli nad nami. NATO je še vedno ameriška varovalka pred evropsko bratomornostjo. Za kogarkoli "pismenega" je srž njune izjave.
Odgovori
+4
4 0
Bolfenk2
02. 02. 2026 16.39
Če bi naša Musarca imela vsaj malo vizije, bi šla obiskati Alice Weidel šefico AfD. To je prihodnost Nemčije in Evrope, ne pa ti starčki ki odhajajo.
Odgovori
+9
9 0
St. Gallen
02. 02. 2026 16.28
Dela se v dobro vseh drzavljanov, slisimo vase skrbi, skupaj zmotremo vec, zavezani smo translarentnosti, nasa prioriteta je clovek, nas cilj je dialog-ne delitve, ne gre za nas-gre za prihodnost, nase delo govori samo zase
Odgovori
+0
1 1
JApajaDAja
02. 02. 2026 16.06
in prcednica je spregovorila..kot je rekla " ne bom tiho"....na domačem parketu molči...tudi ona !
Odgovori
+7
7 0
