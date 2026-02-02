Pirc Musarjeva in Steinmeier o enotni Evropi

Nataša Pirc Musar in Frank-Walter Steinmeier sta pozornost namenila aktualnim evropskim in globalnim izzivom, še posebej prihodnjim odnosom med EU in ZDA. Strinjala sta se, da so trdni čezatlantski odnosi ključni za stabilnost, varnost in blaginjo Evrope ter za učinkovito soočanje z globalnimi krizami, so sporočili iz predsedničinega urada.
Predsednica, ki se je mudila v Berlinu v okviru delovnega obiska, je poudarila, da mora EU v odnosu do ZDA nastopati enotno, samozavestno in kot zanesljiv partner, hkrati pa krepiti svojo strateško avtonomijo.
Predsednika sta se dotaknila tudi razmer na Zahodnem Balkanu, širitve EU in vojne v Ukrajini. Pirc Musarjeva je ob tem izpostavila pomen verodostojnega širitvenega procesa in skupnega evropskega delovanja, ki temelji na mednarodnem pravu, solidarnosti in spoštovanju človekovih pravic. Vendar pa mora biti ta proces po njenem prepričanju hitrejši in učinkovitejši, brez zniževanja standardov.
Glede razmer na Bližnjem vzhodu je slovenska predsednica poudarila nujnost nadaljevanja diplomatskih prizadevanj za umiritev razmer ter pomen spoštovanja mednarodnega prava in resolucij Združenih narodov.
Pirc Musarjeva je ob današnjem srečanju Steinmeierja, ki se mu marca prihodnje leto izteče mandat, označila za "državnika, človeka in modreca". "V času, ko nekateri politiki svojo podobo gradijo na ustvarjanju razdeljenosti in populističnih potezah, ki so slabo premišljene, je njegov umirjen in načelen pristop dragocen opomnik, kakšno vlogo bi morala imeti politika oziroma državniki," je poudarila.
V uradu nemškega predsednika pa so ob obisku Pirc Musarjeve Slovenijo opisali kot "tesnega in zaupanja vrednega partnerja v EU".
Predsednica republike se je v okviru obiska udeležila tudi sprejema za slovensko in nemško kulturno skupnost ob bližajočem se slovenskem kulturnem prazniku, 8. februarju.
V nagovoru je poudarila, da je kultura eden temeljnih stebrov slovenske identitete in pomembno vezno tkivo med narodi. "Kultura krepi demokratične družbe, spodbuja medsebojno razumevanje in ponuja prostor za dialog tudi v težkih časih," je še dejala predsednica, kot so sporočili iz njenega urada.
