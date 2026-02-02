Pirc Musarjeva in Steinmeier o enotni Evropi

Nataša Pirc Musar in Frank-Walter Steinmeier sta pozornost namenila aktualnim evropskim in globalnim izzivom, še posebej prihodnjim odnosom med EU in ZDA. Strinjala sta se, da so trdni čezatlantski odnosi ključni za stabilnost, varnost in blaginjo Evrope ter za učinkovito soočanje z globalnimi krizami, so sporočili iz predsedničinega urada.

Predsednica, ki se je mudila v Berlinu v okviru delovnega obiska, je poudarila, da mora EU v odnosu do ZDA nastopati enotno, samozavestno in kot zanesljiv partner, hkrati pa krepiti svojo strateško avtonomijo.

Predsednika sta se dotaknila tudi razmer na Zahodnem Balkanu, širitve EU in vojne v Ukrajini. Pirc Musarjeva je ob tem izpostavila pomen verodostojnega širitvenega procesa in skupnega evropskega delovanja, ki temelji na mednarodnem pravu, solidarnosti in spoštovanju človekovih pravic. Vendar pa mora biti ta proces po njenem prepričanju hitrejši in učinkovitejši, brez zniževanja standardov.