Pirc Musarjeva na Dunaju poudarila obveznost spoštovanja pravic slovenske manjšine

Predsednica je posebno pozornost namenila razmeram slovenske narodne skupnosti na avstrijskem Koroškem in Štajerskem, kjer kljub nekaterim napredkom še vedno prihaja do težav pri uresničevanju njihovih pravic. Ob tem je izrazila zaskrbljenost zaradi nedavnega policijskega posredovanja na Peršmanovi domačiji, ki je bilo za mnoge pripadnike manjšine travmatično. "Slovenska narodna manjšina je most prijateljstva med državama. Njihove pravice niso stvar dobre volje, temveč obveznost, zapisana v mednarodnih sporazumih. Pričakujem torej, da bodo vse okoliščine policijskega posredovanja na Peršmanovi domačiji čim prej natančno pojasnjene, predvsem pa, da bo ugotovljena tudi odgovornost ," je poudarila.

Predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar se je mudila na delovnem obisku na Dunaju. Najprej se je sestala s predstavniki slovenske narodne manjšine v Republiki Avstriji, nato pa še z avstrijskim predsednikom Alexandrom Van der Bellnom . Pogovori so bili namenjeni položaju slovenske narodne manjšine ter krepitvi dobrososedskih odnosov med državama, ki temeljijo na zaupanju, spoštovanju in skupnih evropskih vrednotah.

Predsednica se je na Dunaju sestala tudi z avstrijskim predsednikom Van der Bellnom, s katerim ju povezujejo tesni in prijateljski odnosi. Poudarila je, da ga izjemno spoštuje kot voditelja, ki se dosledno zavzema za dialog, demokracijo in človekove pravice, ter ga označila za velikega zaveznika slovenske narodne manjšine v Avstriji. "Predsednik Van der Bellen je vedno prisluhnil vprašanjem Slovencev v Avstriji in si prizadeval za dosledno uresničevanje njihovih pravic. Veseli me, da sva lahko znova potrdila, da je prihodnost naših odnosov utemeljena na prijateljstvu, zaupanju in da zadnji dogodki niso bili v skladu s skupnimi evropskimi vrednotami, ki jih obe državi sicer delita. Vsekakor pa bodo pristojni v Avstriji morali sprejeti tudi nekatere dolgoročne ukrepe, da se situacija, kot smo ji bili priča na domačiji Peršman, ne ponovi," je dejala.

Obisk na Dunaju je bil namenjen tudi razpravi o dvostranskem sodelovanju med državama. Avstrija je največja tuja investitorka v slovensko gospodarstvo in pomembna partnerica na področju trgovine, turizma in čezmejnega sodelovanja. "Avstrijo in Slovenijo povezuje bogata zgodovina, skupna evropska prihodnost in predvsem odgovornost, da krepimo odnose na temelju spoštovanja in sodelovanja. Veseli me, da slovenska podjetja vse bolj uspešno delujejo tudi v Avstriji, še posebej na avstrijskem Koroškem," je dodala. Ob tem pa je opozorila še, da je temelj za sodelovanja ohranjanje slovenskega jezika v Avstriji. Slovenski narodni manjšini je zato potrebno zagotoviti možnost po kontinuiranem učenju v materinem jeziku, od vrtca do mature.

Pirc Musarjeva bo med obiskom na Dunaju prejela tudi prestižno mednarodno nagrado Justitia Awards 2025 – International Political Game Changers, ki jo podeljuje organizacija Women in Law Conference. Priznanje ji bo izročeno kot poklon njenemu dosedanjemu delu na področju spodbujanja vladavine prava, varstva človekovih pravic in enakosti. "To priznanje razumem kot potrditev, da je moje delo in s tem tudi Slovenija prepoznana kot država, ki verjame v moč prava, spoštovanje človekovega dostojanstva in enakopravnost vseh ljudi. To je odgovornost, ki jo sprejemam z velikim ponosom," je še dejala.