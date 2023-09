Pirc Musarjeva na sedežu ZN vodila dialog o digitalnih tehnologijah

Potekali so tudi dialogi o pospeševanju ključnih tranzicij za pospeševanje uresničevanja ciljev, gradnji odpornosti, utrjevanju javnih ustanov, utrjevanju multilateralnega sistema in mobilizaciji investicij. Članice ZN so si leta 2015 zadale 17 razvojnih ciljev, med katerimi sta tudi odprava revščine in lakote. Svet pri uresničevanju ciljev zamuja, med drugim zaradi pandemije covida-19 in različnih kriz, kot je vojna v Ukrajini.

Razvojni vrh se je začel z nagovorom Francisa in generalnega sekretarja ZN Antonia Guterresa, ki je opozoril, da je uresničitev ciljev trajnostnega razvoja ključna za več kot polovico sveta, ki zaostaja v razvoju, in med njimi so tudi države, ki jih je prizadela vojna v Ukrajini. "Prišel je čas, da dokažete, da poslušate ljudi po svetu," je dejal Guterres.

Doslej je bilo uresničenih le okrog 15 odstotkov ciljev in Pirc Musarjeva je dejala, da so veliko govorili o tem, kako to pospešiti. Svet je poln konfliktov in reforma ZN je nujno potrebna, podnebne spremembe pa so ena od tem, ki sodijo v razpravo. Predsednica je počasno uresničevanje ciljev označila za katastrofo in dodala, da je treba zadeve prestaviti v višjo prestavo, če želi svet na primer omejiti segrevanje planeta na 1,5 stopinje.

"ZN so edina multilateralna platforma, ki jo imamo, kjer lahko vsi skupaj govorimo o teh zadevah, in morda se majhne države včasih premalo zavedamo, da ena država pomeni en glas in več manjših bo stopilo skupaj, bolje bo. Slovenija je ena od pobudnic predloga generalnemu sekretarju Guterresu za posebnega odposlanca za vodo in to sem predstavila na vodni konferenci ZN marca letos. Verjemite mi, da bo voda zagotovo razlog za prihodnje konflikte," je dejala.

Predsednica se je v ponedeljek sestala s predsednikom Gane Nanom Addo Dankwo Akufo-Addom, predsednikom Kazahstana Kasim-Žomartom Tokajevim in predsednikom Generalne skupščine ZN Francisom ter se udeležila sprejema, ki ga je gostil nemški kancler Olaf Scholz.