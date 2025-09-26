Svetli način
Tujina

Pirc Musarjeva na večerji delegacij: Melania je z mano takoj spregovorila v slovenščini

New York, 26. 09. 2025 06.54 | Posodobljeno pred eno minuto

Avtor
STA , N.L.
Predsednica republike Nataša Pirc Musar se te dni mudi v New Yorku, kjer je potekalo 80. zasedanja Generalne skupščine ZN. V torek se je s soprogom udeležila tudi tradicionalne večerje, ki jo za vodje delegacij in partnerje prireja predsednik ZDA. Srečala se je tudi z Melanio Trump. Glavno sporočilo zasedanja je bilo po mnenju Pirc Musarjeve sicer pomen multilateralizma, čeprav je predsednik ZDA Donald Trump v svojem nastopu kritiziral Združene narode in zanikal podnebne spremembe.

"V tej organizaciji je ena država, en glas. Večina državnikov je opozarjala na pomen multilateralizma in na pomen ZN in kar se mene tiče, je to glavno sporočilo," je povedala slovenskim dopisnikom pred odhodom iz New Yorka proti Clevelandu in Torontu, kjer bo pred vrnitvijo v domovino obiskala tamkajšnji slovenski skupnosti.

Na vprašanje o presenetljivem preobratu pri Trumpovih stališčih glede Ukrajine, pri čemer so številni voditelji na ZN zasebno dvomili, da bo pri tem ostalo, je predsednica izrazila upanje, da je to posledica pogovorov z evropskimi državniki.

"Želela bi si, da bi imela EU več glasu pri pogajanjih med Ukrajino in Rusijo, ker gre za varnost v Evropi. Predsednik Trump je večkrat povedal, da od Evrope pričakuje več. (...) Na nek način nas sili v to, da bomo za svojo obrambo in varnost bolj skrbeli sami," je dejala.

Nataša Pirc Musar na zasedanju v New Yorku
Nataša Pirc Musar na zasedanju v New Yorku FOTO: Profimedia

Slovenija je do konca leta še v vlogi nestalne članice Varnostnega sveta ZN, in sicer je to vlogo opravljala v času velikih delitev, ko dve velesili blokirata posredovanje pri dveh velikih krizah - Gazi in Ukrajini. Na vprašanje o tem, ali se je izplačalo kandidirati, je predsednica odgovorila, da nedvomno.

"Slovenija je pokazala svojo diplomatsko moč in sposobnost presojati, kaj je prav in kaj je narobe in gledati na svet kot celoto in ne skozi prizmo partikularnih interesov. Ponosna sem na to, kar je Slovenija tu naredila in jaz upam, da bomo ta val lahko vlekli še po tem, ko ne bomo več v Varnostnem svetu," je dejala.

"Kot ste lahko slišali, sem v svojem govoru poudarila, da je izjemno pomembno, da Generalna skupščina ZN zahteva mnenje mednarodnega sodišča v zvezi z uporabo veta, ko govorimo o vojnih zločinih, genocidu in ostalih zločinih proti človeštvu," je še dejala Pirc Musar in izrazila upanje, da bodo članice ZN podprle to pobudo Slovenije.

Na večerji z Melanio Trump

Predsednica se je s soprogom Alešem Musarjem v torek udeležila tudi tradicionalne večerje, ki jo za vodje delegacij in partnerje prireja predsednik ZDA. Na vprašanje o tem, kako je potekalo srečanje s prvo damo ZDA slovenskega rodu Melanio Trump in njenim možem, je predsednica odgovorila, da je bilo "prav prijetno".

"Melania je z mano takoj spregovorila v slovenščini. Slikanje, stisk roke ... Pomembno je, da imamo vez v Beli hiši," je dejala.

Večerjo za vodje delegacij in partnerje tradicionalno prireja predsednik ZDA.
Večerjo za vodje delegacij in partnerje tradicionalno prireja predsednik ZDA. FOTO: AP

Pred odhodom iz New Yorka se je Pirc Musar v četrtek udeležila še dogodka v organizaciji visokega komisarja ZN za človekove pravice Volkerja Türka z naslovom Človekove pravice za vsakogar, povsod - jedro naše skupne človečnosti, kjer je bila osrednja govornica.

Izrazila je ponos, da je Slovenija del ožje skupine, ki se je borila za globalno priznanje pravice do čistega, zdravega in trajnostnega okolja in hvaležnost Meddržavnemu sodišču, da je to pravico potrdilo.

Dejala je, da je skrajni čas tudi za konkretne ukrepe za odpravo vrzeli v zaščiti starejših, se zavzela za pravice žensk in izvolitev prve generalne sekretarke ZN. Opozorila je, da je mednarodno pravo ogroženo, se pri tem zavzela za odpoved pravice do veta v Varnostnem svetu ZN v primerih množičnih grozodejstev in hudih kršitev človekovih pravic ter za ustrezno financiranje razvojne pomoči in organizacije ZN kot celote.

Nataša Pirc Musar Melania Trump Združeni narodi Generalna skupščina ZN multilateralizem Varnostni svet ZN
