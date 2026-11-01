Pirc Musarjeva ob spomeniku žrtvam vseh vojn: Vsaka žrtev je preveč

Nataša Pirc Musar je v izjavi za medije po polaganju venca poudarila, da je današnji praznik opomin, da so nam pot tlakovali vsi tisti, ki so umrli. Naša odgovornost pa je, da pot za lepši jutri tlakujemo za naše zanamce, je prepričana predsednica. Ob spomeniku vsem žrtvam vojn in z vojnami povezanim žrtvam si je zaželela, da bi se vojne, ki trenutno divjajo po svetu, končale.

"Naj spomnim, več kot 100 oboroženih konfliktov poteka danes po svetu, kar je največ po koncu druge svetovne vojne. Torej mir naj bo vsem nam državnikom, politikom tista prva stvar, na katero pomislimo, ko se zjutraj zbudimo," je dejala.

Osrednje državne komemoracije ob dnevu spomina na mrtve so se udeležili tudi predsednik DZ Zoran Stevanović, predsednik DS Marko Lotrič in ministrica za kulturo Ignacija Fridl Jarc. Polaganje venca so pospremile salve garde Slovenske vojske, zaigral pa je tudi policijski orkester.