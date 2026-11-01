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Pirc Musarjeva ob spomeniku žrtvam vseh vojn: Vsaka žrtev je preveč

Ljubljana, 01. 11. 2026 12.28 pred 1 uro 2 min branja 8

Avtor:
STA M.S.
Osrednja državna komemoracija ob dnevu spomina na mrtve

Predsednica republike Nataša Pirc Musar je ob dnevu spomina na mrtve položila venec k spomeniku vsem žrtvam vojn in z vojnami povezanim žrtvam ob ljubljanskem Kongresnem trgu. V izjavi za medije je poudarila, da je vsaka žrtev v vojnah žrtev preveč. Zaželela si je, da bi se vojne, ki trenutno divjajo po svetu, končale.

Nataša Pirc Musar je v izjavi za medije po polaganju venca poudarila, da je današnji praznik opomin, da so nam pot tlakovali vsi tisti, ki so umrli. Naša odgovornost pa je, da pot za lepši jutri tlakujemo za naše zanamce, je prepričana predsednica. Ob spomeniku vsem žrtvam vojn in z vojnami povezanim žrtvam si je zaželela, da bi se vojne, ki trenutno divjajo po svetu, končale.

"Naj spomnim, več kot 100 oboroženih konfliktov poteka danes po svetu, kar je največ po koncu druge svetovne vojne. Torej mir naj bo vsem nam državnikom, politikom tista prva stvar, na katero pomislimo, ko se zjutraj zbudimo," je dejala.

Osrednje državne komemoracije ob dnevu spomina na mrtve so se udeležili tudi predsednik DZ Zoran Stevanović, predsednik DS Marko Lotrič in ministrica za kulturo Ignacija Fridl Jarc. Polaganje venca so pospremile salve garde Slovenske vojske, zaigral pa je tudi policijski orkester.

Po državi se je na današnji praznik zvrstilo več komemoracij in polaganj vencev. Zoran Stevanović je v Kranju položil venec pri spomeniku pesniku Francetu Prešernu. Ljubljanski župan Zoran Janković je pri spomeniku padlim žrtvam na Urhu nagovoril zbrane. Mariborski župan Saša Arsenovič se je medtem udeležil spominske slovesnosti na osrednjem komemorativnem prostoru partizanskega grobišča na pokopališču Pobrežje, prav tako na Pobrežju pa je položil venec na grobišče padlim v 1. svetovni vojni, na grobišču sovjetskih ujetnikov in pri spomeniku miru.

Ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore bo v cerkvi vseh svetih na ljubljanskih Žalah vodil praznično mašo, pred pokopališko cerkvijo Sv. križa pa bo sledila molitev za vse pokojne, ki počivajo na tem pokopališču.

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nataša pirc musar dan mrtvih

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KOMENTARJI8

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Dusan Bucer
01. 11. 2026 13.45
Ubogi Slovenci. Kake voditelje imamo. In to źe 30 let. A očitno jim paše tako !!
Odgovori
0 0
Alergičen na levake
01. 11. 2026 13.17
Največ, ampak z naskokom največ žrtev v Sloveniji ni bilo v vojnah ampak v povojnem obdobju ...
Odgovori
+0
4 4
vlahov
01. 11. 2026 13.15
Nekaj govori in drugo dela .
Odgovori
+0
4 4
ApoloniaApo
01. 11. 2026 12.55
A zadnjič ni mogla svojega ponosa požreti?
Odgovori
+2
6 4
RAZKOL
01. 11. 2026 12.47
A to je ta, ki ma en kup nalradenega denarja v davčnih oazah, ta ki bi se naprej financirala zdraharske dobro plačane paravojaske nvo-je, ta ki igra neko sodnico in oprošča raznim tujerodnih svercerjem njihove grehe itd? Ja, ta bi pa res taprava za tak dogodek.
Odgovori
+1
7 6
Vera in Bog
01. 11. 2026 12.37
Vse se da, če ni zdraharja 😂😂😂
Odgovori
+1
8 7
Arguss
01. 11. 2026 12.48
A milana
Odgovori
+0
6 6
mario7
01. 11. 2026 13.04
Rez. kaplarja jj
Odgovori
-1
4 5
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